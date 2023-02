Qu’est-ce qu’un bot de trading de grille et comment l’utilisez-vous ? | Cryptomonnaie

Le trading en grille est une stratégie de trading quantitative qui consiste à placer des ordres d’achat et de vente automatisés dans le but de profiter de la volatilité des crypto-monnaies. Le trading en grille est un style de trading algorithmique qui automatise l’exécution des ordres en utilisant des bots de trading en grille.

Pour créer une grille d’ordres couvrant une gamme de mouvements potentiels du marché, cette méthode consiste à placer de nombreux ordres à des niveaux de prix incrémentiels supérieurs et inférieurs au prix actuel du marché.

Généralement, le robot de trading place des ordres d’achat/vente dans une fourchette de prix prédéterminée, en construisant une grille de trading automatisée. Cette automatisation permet aux traders de cryptomonnaie de bénéficier et de réaliser des bénéfices même sur de petites fluctuations de prix et d’éviter les décisions émotionnelles, augmentant ainsi le potentiel de rentabilité sur les marchés haussiers et baissiers.

Cet article explique ce qu’est le trading sur grille, comment fonctionnent les bots de trading sur grille et leurs avantages pour les traders.

Qu’est-ce que le trading sur grille ?

Le prix des crypto-monnaies fluctue ; par conséquent, les traders chevronnés de crypto-monnaie s’appuient sur les graphiques du marché de la crypto pour prendre des décisions commerciales. Cependant, il peut être difficile de suivre le rythme lorsque les prix des crypto-monnaies oscillent énormément, ce qui entraîne des opportunités manquées et parfois des FOMO sur le marché. Pour les commerçants qui négocient plusieurs actifs cryptomonnaies et sur plusieurs échanges de crypto-monnaie, les choses se compliquent et une surveillance constante devient une tâche difficile.

C’est là que la stratégie de trading en grille peut être utile en tant que méthode de trading crypto quantitative. Le trading en grille aide à acheter et à vendre des crypto-monnaies dans une fourchette définie par le commerçant. La stratégie est basée sur l’idée que le prix d’un actif fluctuera dans une certaine fourchette, et en passant des commandes à différents points dans cette fourchette, le trader peut tirer profit des mouvements à la hausse et à la baisse du prix. Cela crée essentiellement une zone ou une grille où le bot de trading de grille fonctionnera et calculera les ordres d’achat-vente rentables.

Que sont les bots de trading de grille et comment fonctionnent-ils ?

Les robots de trading de grille sont des algorithmes ou des codes de trading qui tentent de tirer profit des changements de prix dans la zone de grille prédéfinie. Le trader définit les paramètres ou les limites pour que le bot de trading de grille fonctionne dans la plage prédéfinie et exécute les ordres conformément aux règles de prévoyance. Ainsi, les ordres de bot de trading de grille automatisent le trading de crypto.

Prenons un exemple hypothétique de commerce Bitcoin/Tether pour comprendre comment fonctionne un bot de trading de grille et quels paramètres sont pris en compte. Il est important de s’assurer que des fonds suffisants sont disponibles dans votre portefeuille avant de configurer la grille.

Définir les limites supérieure et inférieure de la grille

Imaginons que le prix du Bitcoin (BTC 24 789 $) ait approché 15 000 $ au cours des deux dernières semaines. Le trader a 5 000 Tether (USDT 1,00 $) et décide de négocier 600 $ au-dessus et en dessous de la fourchette. Cela fait 15 600 $ le prix limite supérieur et 14 400 $ la limite inférieure.

Créer plusieurs niveaux de grille

L’étape suivante consiste à diviser le prix limite supérieur de l’intervalle et le prix limite inférieur de l’intervalle en niveaux de grille. Chaque échange a ses règles; cependant, les paramètres manuels et automatiques sont disponibles sur toutes les principales bourses, telles que Binance, Crypto.com, ByBit, etc. En mode manuel, le trader peut sélectionner des niveaux, et en mode automatique, les niveaux de grille sont déterminés automatiquement.

Le numéro de grille sélectionné est un déterminant du montant des ordres d’achat et de vente dans cette grille. Ainsi, dans cet exemple, il est défini sur 7 niveaux. Chacun est libre de sélectionner et de créer autant de niveaux de grille que nécessaire.

Cela se traduira par la limite prédéfinie suivante dans laquelle le bot de trading de grille fonctionnera désormais.

Lorsque le prix augmente et traverse la grille de vente, le bot vend du BTC et réalise un profit. De même, lorsque le prix baisse dans la grille d’achat, le bot achète automatiquement du BTC. L’achat et la vente se poursuivent dans le but de réaliser un profit jusqu’à ce que le commerçant arrête le bot ou que le temps soit écoulé.

Il est important de noter que tous les réglages de paramètres ci-dessus sont à titre indicatif uniquement. Les paramètres peuvent changer en fonction des objectifs d’investissement et du compromis risque-rendement. De plus, le crypto trading comporte des risques, et les traders doivent se familiariser avec toutes les possibilités avant de mettre en place le grid trading.

Avantages de l’utilisation d’un bot de trading de grille

Le trading de crypto-monnaies peut prendre beaucoup de temps et les outils d’automatisation peuvent aider les investisseurs à prendre de meilleures décisions, rationnelles et rentables. Les bots de trading de grille cryptomonnaie sont bénéfiques pour les raisons suivantes :

Exécution automatisée des transactions

Les bots de trading de grille peuvent exécuter automatiquement des transactions basées sur des règles prédéterminées, ce qui peut faire gagner du temps et réduire la prise de décision émotionnelle. Les commerçants peuvent également faire évoluer leurs transactions en créant simultanément plusieurs robots de trading de grille pour différentes paires de pièces.

Prise de décision plus rapide et rationnelle

Les robots peuvent prendre des décisions plus rapidement que les commerçants. De plus, comme ils ne sont pas affectés par les émotions, le FOMO, la pression des pairs ou les tendances des médias sociaux, ils peuvent maintenir leur logique commerciale même dans des conditions de marché erratiques et volatiles.

Gestion des risques

Les bots de trading de grille peuvent être programmés pour fermer automatiquement les transactions si certains seuils de risque sont atteints, ce qui peut aider à minimiser les pertes potentielles. De plus, diversifier les échanges entre plusieurs paires de pièces au lieu de négocier une seule paire est une stratégie de gestion des risques bien connue : « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. L’utilisation de robots de trading en grille facilite le trading simultané de plusieurs paires.

La stratégie de grid trading est-elle rentable ?

Les stratégies de trading de grille crypto ont le potentiel de générer des bénéfices si les paramètres de grille sont configurés avec soin.

Alors que les limites de grille et les niveaux de grille sont obligatoires pour configurer un bot de trading de grille, les termes et paramètres suivants sont facultatifs sur la plupart des échanges de crypto-monnaie. Cependant, lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec les limites de grille et le niveau de grille, ces paramètres aident à effectuer plus d’échanges cliniques.

Prix ​​de déclenchement : Il s’agit du prix prédéfini auquel le bot de trading de grille lancera ses opérations. Aucune activité d’achat/vente ne se produira jusqu’à ce que le prix du marché atteigne le prix de déclenchement. Une fois que le prix du marché et le prix de déclenchement sont identiques, le bot est déclenché et la grille devient active pour le commerce.

Prix ​​​​stop loss: Comme son nom l’indique, c’est le point où le bot de la grille de trading fermera automatiquement toutes les positions pour se protéger contre une lourde perte. Le point stop loss est inférieur à la fois à la limite de prix la plus basse et au prix de déclenchement. Cette configuration aidera à protéger le trader, car lorsque le prix du marché tombe en dessous du prix stop loss, la grille de trading cesse de fonctionner.

Prix ​​de prise de profit : il est supérieur à la fois à la limite de prix supérieure et au point de déclenchement. Lorsque le prix du marché atteint le prix de profit, le bot vend la crypto-monnaie de base, collecte le profit et se termine automatiquement.

Un autre aspect important à prendre en compte lors de l’utilisation d’un bot de trading en grille est les frais de trading. Si les frais de négociation sur la bourse sont élevés et que le bot de trading de grille exécute plusieurs transactions rapidement sur une courte période, les frais de négociation peuvent s’additionner et grignoter les bénéfices globaux. Il faut s’assurer que globalement, les métiers génèrent plus de profit que de coûts encourus.

Le trading de grille a lieu à la fois dans le trading de crypto au comptant et à terme. Les robots de trading de grille au comptant ne génèrent des bénéfices que sur le capital déployé, car ils utilisent des fonds de portefeuille au comptant et des fonds insuffisants arrêteront automatiquement le commerce. Cela rend le commerce au comptant relativement plus sûr puisque le commerce se fait uniquement avec son propre argent. Les robots de trading de grille à terme utilisent des transactions sur marge et peuvent emprunter des fonds au-delà du capital disponible. Cela permet aux traders d’effectuer des transactions cryptomonnaies plus importantes avec une exposition à un risque supplémentaire.

