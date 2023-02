L’avenir du métaverse : le SAND et le MANA s’intensifient, et TMSN apprend aux investisseurs à négocier | Cryptomonnaie

Le métaverse a été décrit comme la prochaine étape de l’évolution d’Internet, un monde virtuel entier où les gens interagissent, achètent, travaillent, font des affaires, socialisent et peut-être même nouent des relations, le tout dans le confort de leur foyer. Pendant que l’utilisateur est allongé sur son lit ou se prélasse sur son canapé, son avatar numérique travaillera, jouera et se mêlera à ce paysage 3D sans fin.

Alors que beaucoup de travail est en cours dans les coulisses pour concrétiser cette réalité, le monde de la cryptomonnaie se prépare avec The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA) et TMS Network (TMSN) qui forgent tous un nouveau territoire dans ce nouveau monde. .

Le bac à sable (SAND) reçoit l’amour des sables d’Arabie

Le bac à sable (SAND) semble progresser dans le monde, notre vrai monde terrestre rien de moins. La semaine dernière, au moment de la rédaction de cet article, The Sandbox (SAND) a signé un protocole d’accord avec le gouvernement saoudien. Aucun détail sur le contenu exact du mémorandum n’a été rendu public, mais les observateurs du marché pensent que cela a probablement quelque chose à voir avec le développement et la croissance de Web3 dans la région.

Considéré comme l’un des leaders de l’adaptation et de l’exploration du métaverse, les utilisateurs de The Sandbox (SAND) peuvent acheter et vendre des biens immobiliers virtuels, créer des avatars et même héberger des événements virtuels directement sur la plateforme. Des artistes comme Snoop Dogg ont organisé des concerts virtuels sur The Sandbox (SAND) et ont même publié des vidéos spéciales créées uniquement pour l’environnement virtuel de The Sandbox (SAND).

Alors que le métaverse continue de gagner en popularité, avec de plus en plus de personnes explorant des environnements virtuels, des sites comme The Sandbox (SAND) ouvriront probablement la voie au développement d’offres nouvelles et passionnantes dans le monde virtuel.

Decentraland (MANA) est peut-être au-dessus du pire

Decentraland (MANA) est également un métaverse décentralisé construit sur la blockchain Ethereum. Destinés ostensiblement aux joueurs, les utilisateurs de Decentraland peuvent utiliser leurs jetons MANA pour acheter des terrains, échanger des terrains, jouer à des jeux et rencontrer d’autres joueurs.

Decentraland (MANA) semblait gagner en popularité mais, en 2022, s’est heurté à une controverse lorsqu’il a été accusé de gonfler son nombre d’utilisateurs. Decentraland (MANA) a nié cela, affirmant qu’ils avaient une base d’utilisateurs de plus de 300 000. Quelle que soit la vérité, il semble que Decentraland (MANA) ait surmonté les dégâts causés par ces rumeurs comme en témoigne leur valeur marchande en janvier 2023, qui a grimpé de 85 %.

TMS Network (TMSN) est la bonne offre au bon moment

Alors que le monde de la cryptomonnaie commence à secouer toutes les catastrophes de 2022, il n’est pas étonnant que les experts du marché soient très enthousiasmés par TMS Network (TMSN).

TMS Network (TMSN) est un échange où les utilisateurs peuvent acheter, vendre et échanger non seulement des crypto-monnaies, mais également des actions, des actions, des CFD, des devises fiduciaires et toute une gamme d’actifs. Mais, plus que cela, TMS Network (TMSN) est également une ressource éducative avec des guides, des vidéos et des webinaires tous consacrés à l’éducation des utilisateurs sur le commerce. D’un point de vue commercial, c’est une excellente idée : cela indique que TMS Network (TMSN) crée sa propre base d’utilisateurs fidèles et avisés.

De plus, TMS Network (TMSN) propose une suite complète d’outils d’analyse, notamment des robots de trading, des applications de trading social, des outils de gestion de portefeuille, des analyses en chaîne et des signaux de trading. Les détenteurs de jetons TMSN ont accès à des options exclusives de recherche et de trading social, qui leur permettent de dupliquer les modèles de trading des commerçants vétérans qu’ils pourraient suivre en ligne.

TMS Network (TMSN) vient de se lancer dans la phase 1 de son étape de prévente, et le prix de TMSN, au moment de la rédaction, est de 0,0047 $.

Conclusion

Le métaverse continuera de croître et de se développer, et des jetons tels que The Sandbox (SAND) et Decentraland (MANA) grandiront probablement avec lui. Cependant, la perspective la plus excitante est de loin TMS Network (TMSN) qui change le visage du commerce et semble devoir révolutionner le secteur.

Cet article est sponsorisé

