Justin Sun de Tron annonce le lancement de l’échange Huobi Hong Kong, déclenche une hausse massive des prix du jeton natif | Cryptomonnaie

La plate-forme d’échange de crypto-monnaie de Justin Sun, Huobi Global, a demandé une licence de trading de crypto à Hong Kong, aux côtés d’autres échanges Gate.io, OKX et Bitget. Cela marque une étape majeure pour l’échange de crypto et son engagement à fonctionner de manière conforme et réglementée.

La demande de licence de Huobi et l’annonce d’un échange à Hong Kong ont déclenché un rallye massif dans son jeton natif. La hausse des prix de Huobi Token (HT) pourrait entraîner un retour des jetons d’échange à court terme.

Huobi de Justin Sun demande une licence pour opérer à Hong Kong, aux côtés des principaux échanges cryptomonnaies

Justin Sun, conseiller chez Huobi Global, a annoncé le projet de la bourse d’ouvrir Huobi Hong Kong et de fonctionner de manière réglementée et conforme. La plate-forme d’échange a demandé une licence pour opérer à Hong Kong, aux côtés d’autres échanges de crypto-monnaie Gate.io, OKX et Bitget.

Grande nouvelle pour la crypto aujourd’hui : @HuobiGlobal a annoncé qu’elle postulait pour une licence de trading de crypto à Hong Kong ! Il s’agit d’une étape majeure pour le principal échange de crypto-monnaie et d’un signe de son engagement continu à fonctionner de manière conforme et réglementée. — SE Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) 20 février 2023

Sun a déclaré que la nouvelle bourse se concentrera sur la fourniture de services de négociation aux investisseurs institutionnels et aux particuliers fortunés à Hong Kong. Il positionne Huobi comme une plate-forme fiable et sécurisée pour les grands investisseurs en Asie qui cherchent à entrer sur le marché de la cryptomonnaie.

L’annonce a déclenché un rallye massif dans le jeton natif Huobi Token (HT) de la bourse. Le prix de HT a augmenté de 16,5 % depuis le 20 février. Fait intéressant, le début de février 2023 a été marqué par des rallyes à deux chiffres dans les jetons d’échange natifs et le rallye de HT pourrait entraîner une reprise.

Alors que de plus en plus d’échanges s’accumulent dans leurs demandes d’opérations sous licence à Hong Kong, cela pourrait alimenter un récit haussier parmi les détenteurs de leurs jetons natifs et déclencher une reprise des prix. Le tableau ci-dessous montre les jetons d’échange les plus performants.

Jetons natifs de l’échange de crypto

Alors que le récit de la Chine gagne en popularité avec l’adoption par Hong Kong du commerce et de la légalisation des crypto-monnaies, les commerçants peuvent s’attendre à une reprise des jetons natifs d’échanges comme HT, OKB et BNB.



