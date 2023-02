Prédiction du prix du bitcoin : le prochain mouvement déterminera si le BTC se ralliera à 30 000 $ ou chutera à 15 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est aux prises avec le SMA de 200 semaines à 25 111 $, ce qui coïncide avec le niveau de résistance de trois jours, faisant de cette confluence un scénario décisif.

L’IRM montre le développement d’un signal de vente prématuré sur le graphique hebdomadaire, indiquant le potentiel d’un recul rapide ou d’un renversement complet.

L’invalidation de la thèse haussière se produira si BTC produit un plus bas inférieur à 20 800 $.

Le prix du Bitcoin montre une lutte claire près d’un niveau psychologique crucial sur le graphique hebdomadaire et sur trois jours. Alors qu’un retournement de cet obstacle pourrait conduire à un mouvement explosif, un échec pourrait entraîner l’annulation du rallye depuis le début de l’année (YTD).

Le prix du Bitcoin est à la croisée des chemins

Le prix du bitcoin a augmenté de 48 % depuis le début de l’année, car il se vend actuellement aux enchères à 24 873 $. Il y a eu plusieurs tentatives quotidiennes pour surmonter la résistance psychologique de 25 000 $ soutenue par la confluence.

En plus d’être un niveau psychologique, le Momentum Reversal Indicator (MRI) suggère la présence d’un niveau de résistance à 25 207 $ sur le graphique hebdomadaire. Et l’IRM du graphique sur trois jours révèle une ligne de cassure présente à 25 424 $. Pour aggraver les choses, ce niveau coïncide également avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines à 25 111 $.

Par conséquent, la fourchette de 25 000 $ à 25 400 $ est une zone de confluence de résistance clé qui doit être surmontée pour une poursuite haussière. En supposant que cette barrière est basculée vers un niveau de support par un pic de pression d’achat, le prochain niveau que le prix du Bitcoin retestera est le niveau psychologique de 30 000 $.

Graphiques BTC/USDT 1 semaine, 3 jours

Alors que les choses semblent incertaines pour le prix du Bitcoin, les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils ouvrent des positions de swing. Avec la situation actuelle, BTC pourrait basculer dans les deux sens. Cependant, un rejet ferme au niveau psychologique de 25 000 $ suivi d’une prise de bénéfices massive pourrait fausser les chances en faveur des baissiers.

Si une telle évolution conduisait à un chandelier de trois jours ou hebdomadaire en dessous de 20 800 $, cela créerait un creux plus bas et invaliderait la thèse haussière. Cette situation pourrait encore déclencher des ventes de panique et faire chuter le prix du Bitcoin à 16 671 $ et même au niveau de 15 000 $.

