Le prix de Cardano vise un sommet de cinq mois alors que le fondateur Hoskinson blâme la SEC pour l’effondrement de FTX | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano vise une hausse de 26,73 % pour franchir potentiellement la barrière de plusieurs mois de 0,5 $.

L’analyste en cryptomonnaie Dan Gambardello a qualifié Cardano d’épuisant en raison de ses commentaires dramatiques.

Plus tôt lundi, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a déclaré qu’il était d’accord avec le fondateur de Kraken, Jesse Powell, blâmant SEC pour l’effondrement de FTX.

Les gains de prix de Cardano constatés depuis le début de l’année ont maintenu les investisseurs optimistes quant aux bénéfices, en particulier ceux qui ont été durement touchés par l’effondrement du FTX. Cette chute de l’échange, comme le croyait le fondateur Charles Hoskinson, avait autant à voir avec la SEC qu’avec Sam Bankman-Fried.

Cardano jugé épuisant

Cardano n’a vu aucune mise à niveau majeure depuis Vasil l’année dernière. Mais selon le commerçant Dan Gambardello, les commentaires dramatiques entourant Cardano ont rendu la crypto-monnaie épuisante. L’accord est venu des observations d’un autre utilisateur de Twitter nommé Stik, qui a déclaré:

« Cardano est un peu épuisant. C’est un mélange de « nous sommes l’avenir, tout le reste craint » et de disputes constantes à propos de ceci ou de cela. Je commence à perdre ma conviction honnêtement. Je ne vais pas jeter mes sacs ou quoi que ce soit, juste profiter davantage du reste de ma chronologie à ce stade.

Bien que Dan ne soit pas complètement d’accord avec ce fait, il a déclaré que la plupart des détenteurs d’ADA sont sans drame, attendant les bons signaux. Ces commentaires ont du sens, comme je viens de le mentionner ci-dessus, Hoskinson a également fait des commentaires dramatiques.

Je suis d’accord avec cela. #Cardano est épuisant. Quand je vois tout le drame ou que je reçois des commentaires dramatiques, je perds également mon enthousiasme. Ensuite, je me rappelle que la majorité des $ADA les porteurs se cachent dans l’ombre, observant. Ils sont sans drame et géniaux. La minorité est bruyante. La majorité est froide. pic.twitter.com/eFmPTlUjMA – Dan Gambardello (@cryptorecruitr) 20 février 2023

Plus tôt cette semaine, Hoskinson a déclaré qu’à la minute où FTX coulerait, il savait que l’industrie finirait par faire face à une période difficile.

Charles Hoskinson semblait également être d’accord avec le fondateur de Kraken, Jesse Powell. Récemment, Powell avait affirmé que le régulateur n’avait pas fait grand-chose pour l’espace crypto et qu’indirectement, la SEC elle-même aurait pu le causer en ignorant l’affaire afin de pouvoir l’utiliser comme exemple et établir qu’elle n’était pas ab.

Le prix de Cardano augmente

Le prix de Cardano se négociant à 0,40 $ approche de la résistance critique à 0,41 $, ce qui, si l’altcoin bascule vers le support, permettra à ADA de se rallier davantage. La crypto-monnaie n’avait pas vu les sommets qu’elle avait connus en septembre 2022 lorsque l’altcoin a atteint le sommet de cinq mois de 0,52.

L’indice de force relative (RSI) suggère également un récit haussier pour le moment. L’indice est présent dans la zone neutre haussière en traitant la ligne neutre à 50,0 comme support. Ainsi, un rebond ici pourrait maintenir le prix à la hausse.

Franchir la résistance critique et transformer le niveau de résistance de 0,44 $ en support est crucial pour ADA. Cela permettra à l’altcoin de se rallier aux sommets de septembre de 0,52 $.

Graphique ADA/USD sur 1 jour

Mais si les signaux du marché plus larges deviennent baissiers et que le prix de Cardano suit le mouvement, les investisseurs devraient exploiter avant que la résistance critique à 0,3527 $ ne soit invalidée. Passer ce niveau invaliderait la thèse haussière de l’ADA et entraînerait une baisse à 0,30 $, marquant une baisse de près de 25 %.



