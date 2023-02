Sommes-nous en récession ? Le géant de la crypto Bitcoin et Ethereum décrochent tandis que TMS Network fait sa marque | Cryptomonnaie

Il y a eu des réactions mitigées alors que le marché de la crypto-monnaie stagne. Les géants de la crypto comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ralentissent leur croissance, et les experts ne savent pas si nous sommes en récession. D’autre part, TMS Network (TMSN) a gagné du terrain avec une demande impressionnante et des développements révolutionnaires axés sur les commerçants. Son jeton natif a commencé la prévente avec une augmentation de plus de 1500% en quelques jours seulement.

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) plongent sous le plus bas niveau d’un mois alors que la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie s’effondre sous une pression baissière

Sommes-nous en récession ? C’est la question que se posent de nombreux analystes du marché et experts en cryptomonnaie alors que les prix du Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (ETH) plongent vers le sud pour atteindre un nouveau creux. Il y a quelques semaines, les crypto-monnaies ont commencé l’année de manière positive alors que les haussiers du marché ont montré une grande force contre les baissiers. Bitcoin (BTC) a bondi de plus de 8 000 $ et a retesté un sommet de 6 mois à 24 100 $.

Cependant, la demande de Bitcoin (BTC) a ralenti et le prix a chuté à un creux de 3 semaines. Au cours des sept derniers jours, Bitcoin (BTC) a perdu 6% tout en cassant des creux de plusieurs semaines avant les données macroéconomiques du rapport sur l’inflation aux États-Unis. Ethereum (ETH) a suivi dans le même mouvement et a augmenté de 35% par rapport aux creux de décembre à 1700 $. Contrairement à Bitcoin (BTC), le prix d’Ethereum (ETH) est tombé à un plus bas d’un mois après être tombé en dessous de 1500 $. En conséquence, la pièce a atteint son niveau le plus faible depuis janvier.

Malgré leur action à la baisse sur les prix, Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont récemment connu de grands développements et mises à niveau. Récemment, Bitcoin (BTC) a rejoint Ethereum (ETH) pour proposer des NFT au milieu d’une adoption croissante. D’autre part, Ethereum (ETH) connaît également une croissance significative alors que les activités des développeurs montent en flèche après The Merge. Ainsi, les investisseurs sont optimistes quant à l’évolution positive des deux pièces et à leur récupération complète.

La prévente de TMS Network ravive l’espoir d’un avenir meilleur pour l’investissement financier

Alors que le ralentissement de Bitcoin (BTC) et d’Ethereum (ETH) a donné l’impression que le marché de la cryptomonnaie est en récession, un nouvel entrant, TMS Network (TMSN), s’est imposé comme le prochain investissement de premier ordre. Son énorme potentiel haussier a attiré les investisseurs Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) à la recherche d’un refuge sûr pour leurs actifs.

TMS Network (TMSN) est un écosystème de trading basé sur la cryptomonnaie qui fournit un hub habilitant équipé d’outils de trading puissants et automatisés pour aider les traders à prendre des décisions d’investissement éclairées – et des transactions – pour une variété de produits dérivés différents. Le besoin de TMS Network (TMSN) est apparu après que l’hiver crypto 2022 a écrasé de nombreux projets crypto et que la récession mondiale a frappé des actions de toutes sortes. Depuis lors, analyser les options d’investissement pour repêcher les mauvais œufs n’a jamais été important.

Les fonctionnalités exploitables font partie de la plate-forme de TMS Network, y compris des outils de trading automatisés uniques avec copie et trading social. TMS Network (TMSN) ne s’arrête pas là. Avec ses agrégateurs de prix, ses outils de sentiment, ses profileurs de risque, ses mesures en temps réel et ses outils d’analyse de prix, prendre des décisions éclairées est un jeu d’enfant.

Une bouffée d’air frais pour les investisseurs

TMS Network (TMSN) est une plate-forme indispensable pour les commerçants de cryptomonnaie afin de maximiser leur potentiel de profit et d’éviter de prendre de mauvaises décisions commerciales. Ses outils de qualité professionnelle permettent aux traders d’évaluer simultanément les conditions réelles et de démonstration du marché, ce qui en fait l’un des meilleurs jetons utilitaires cette année.

TMS Network (TMSN) a un programme de trading éducatif pour aider les débutants à apprendre des stratégies et à affiner leurs compétences. Il présente également un écosystème dynamique et bien établi alimenté par le jeton $ TMSN. Le jeton se négocie actuellement en prévente à 0,0047 $. Les premiers investisseurs sont en hausse de 1500% alors que le sentiment haussier s’intensifie. Les experts envisagent une augmentation de 1000 fois alors que les acteurs du marché affluent vers sa prévente.

Conclusion

Malgré les lois strictes des organismes de réglementation, les projets de blockchain comme Polygon (MATIC) et Polkadot (DOT) continuent de connaître une croissance exponentielle. De même, de nouvelles plates-formes telles que TMS Network (TMSN) sont sur le point d’exploser en popularité car elles deviennent le summum de l’innovation dans le paysage des échanges financiers et des investissements.

