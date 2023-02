Hedera Hashgraph a un schéma de répétition qui pourrait rapporter 50% de profit aux traders d’ici avril | Cryptomonnaie

Hedera Hashgraph est dans une tendance haussière claire avec un modèle technique solide.

Alors qu’une croix d’or a été formée, HBAR jette la traînée de l’hiver crypto.

Attendez-vous à voir un gros potentiel de hausse avec un gain presque certain de 50 % vers 0,13 $ dans les semaines à venir.

L’action sur les prix de Hedera Hashgraph (HBAR) est soumise à une pression haussière qui pousse l’action sur les prix à la hausse. L’altitude de l’indice de force relative (RSI) indique des achats incessants par les traders alors que la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours a franchi et dépassé la SMA à 200 jours. Ce signal clair est connu sous le nom de Golden Cross et se forme généralement avant un rallye plus large et à plus long terme qui pourrait apporter des gains de plus de 50 %.

Hedera Hashgraph se négocie plus haut avec un modèle fixe

Hedera Hashgraph a le vent en poupe, et l’action des prix sur les graphiques le confirme. Non seulement le RSI élevé prouve que les traders adhèrent sans relâche à l’action des prix, mais la Croix d’Or soutient le statut dans lequel HBAR réside actuellement. Les traders qui veulent faire partie de l’action des prix doivent repérer ce modèle pour entrer en toute sécurité et voir l’action des prix grimper plus haut.

HBAR voit les traders former à chaque fois une ligne de tendance ascendante à court terme pendant sept à dix jours de bourse. Les traders peuvent entrer après trois ou quatre jours une fois que la ligne de tendance devient claire et rester simplement dans le commerce jusqu’à ce qu’il décolle. Le premier niveau de prise de profit est de 0,11 $, avec le plus haut du 29 janvier 2021, et finalement de 0,13 $ près du niveau de résistance mensuel R3 pour février.

Graphique journalier HBAR/USD

Si un tel plateau ascendant à court terme se brise, attendez-vous à voir à chaque fois une brève vente vers le niveau précédent. Par exemple, si le plateau actuel se brise, attendez-vous à ce que l’action des prix baisse d’environ 20 % vers 0,065 $, où le support du plateau précédent entre en jeu. Si l’un se brise en raison d’un gros catalyseur négatif, attendez-vous à ce que le SMA de 55 jours proche de 0,06 $ fasse le astuce.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :