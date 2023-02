Voici pourquoi les détenteurs de Shiba Inu sont optimistes après la mise à jour de Shytoshi Kusama sur Shibarium | Cryptomonnaie

Shytoshi Kusama a partagé une mise à jour sur les progrès de Shibarium, informant les détenteurs de SHIB que le lancement de la version bêta approche.

Kusama a qualifié Shibarium d ‘«objectif de 2022» et a déclaré que les travaux sur le développement de la solution de mise à l’échelle de la couche 2 sont en cours.

Le prix du Shiba Inu a enregistré des gains de 6,6 % depuis le 13 février et l’annonce de Kusama a alimenté un sentiment haussier parmi les détenteurs de SHIB.

La solution de mise à l’échelle de couche 2 de Shiba Inu Le lancement de la version bêta de Shibarium approche alors que Shytoshi Kusama a partagé une mise à jour des progrès dans son dernier blog.

Kusama a partagé toutes les mises à jour publiques et a mentionné que le développement de Shibarium est sur la bonne voie et que les membres de la communauté SHIB devraient s’attendre à une autre annonce bientôt.

Shytoshi Kusama partage les progrès de Shibarium avec SHIB Army

Shytoshi Kusama, le développeur principal du projet Shiba Inu, a partagé un article de blog détaillé sur les progrès de Shibarium tout au long de 2022.

Kusama a mis en lumière les différents projets au sein de l’écosystème SHIB, les partenariats et les mises à jour de développement avec les membres de la communauté.

Le message couvre les derniers développements du métaverse SHIB, le jeu de cartes à collectionner et Welly’s, le fast-food dont Shiba Inu détient 15% des parts.

Kusama a finalement répondu à la question, « Quand Shibarium? » Et a demandé à la communauté de s’attendre à une autre mise à jour bientôt.

Le lancement de la version bêta de Shibarium approche à grands pas alors que Kusama et son équipe de développeurs continuent de travailler sur la solution de mise à l’échelle de couche 2 qui devrait réduire les coûts de transaction pour les utilisateurs.

Kusama a demandé à la communauté d’attendre plus de détails sur les aspects sécuritaires et techniques de Shibarium et bien plus encore.

Shiba Inu poursuit sa tendance haussière après avoir réalisé des gains de 6,6 %

Shiba Inu, la deuxième plus grande pièce de mème, a poursuivi sa tendance haussière parallèlement aux développements haussiers de SHIB et au prochain lancement de la version bêta de Shibarium.

La pièce de monnaie sur le thème Shiba-Inu a enregistré des gains constants depuis le 21 janvier et s’est rapprochée de son sommet hebdomadaire de 0,00001390 $.

Tableau des prix SHIB

Deux facteurs sont à l’origine de la hausse des prix de Shiba Inu : le pic du taux de combustion des jetons SHIB et le prochain lancement de la version bêta de Shibarium.

Sur la base des données de Shibburn, le portail de gravure Shiba Inu, un total de 9,8 millions de jetons SHIB ont été brûlés au cours des dernières 24 heures. La brûlure massive est venue parallèlement à l’annonce de Shytoshi Kusama concernant le prochain lancement de la version bêta de Shibarium.

Ces développements haussiers devraient alimenter la tendance haussière actuelle du SHIB, à court terme.

