Ce signal d’achat pour le prix du Bitcoin laisse présager le début d’une nouvelle course haussière macro, devriez-vous commencer à acheter des baisses ? | Cryptomonnaie

Avec le prix du Bitcoin (BTC) en hausse de 47 % depuis le début de l’année, les choses semblent assez optimistes après l’effondrement en cascade des principaux acteurs de la cryptomonnaie en 2022. Ainsi, cette newsletter vise à répondre aux questions auxquelles la plupart des investisseurs particuliers sont confrontés en ce moment :

Est-ce une course de traders ?

Dois-je acheter une crypto maintenant ?

Pour répondre à ces questions, je vais jeter un œil à Bitcoin et à un signal fiable qui a toujours indiqué le début d’une course haussière. Je vais aller un peu plus loin et déterminer quelle stratégie est la meilleure – acheter et conserver, c’est-à-dire un investissement forfaitaire ou acheter les baisses.

Avis de non-responsabilité : cette stratégie est d’un point de vue purement technique et ne prend pas en compte les mesures en chaîne ou d’autres facteurs externes tels que la macroéconomie. Cette newsletter n’est PAS un conseil financier.

Est-ce une course haussière Bitcoin?

D’un point de vue quotidien, le prix du Bitcoin semble avoir mis fin à sa tendance à la baisse puisqu’il a atteint un sommet plus élevé à 23 800 $ le 30 janvier, par rapport au sommet du 5 novembre à 21 480 $.

Techniquement, une inversion de tendance est en cours, indiquant que le récit est en train de basculer à la hausse, mais une confirmation supplémentaire est requise. Ce signal arrivera si BTC produit un plus haut au-dessus du dernier sommet clé formé le 15 août à 25 211 $ et parvient à rester au-dessus du niveau psychologique de 20 000 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Comprendre la stratégie

La stratégie utilise deux indicateurs de momentum populaires, l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur génial (AO), pour le prix du Bitcoin sur la période hebdomadaire. La principale condition qui produit un signal d’achat est que le RSI doit être supérieur à 50 et que l’AO doit être positif ou supérieur à la ligne zéro.

Depuis 2012, ces conditions ont produit cinq signaux d’achat. Celui du 6 juillet 2015 était un faux positif, où le RSI a brièvement glissé en dessous de 50.

L’indicateur supérieur du cycle Pi disponible sur TradingView est utilisé pour déterminer les sommets de la course haussière Bitcoin ou vendre des signaux avec précision. Le tableau suivant montre les performances du prix Bitcoin en fonction de cette stratégie.

Graphique BTC/USD sur 1 semaine

Le premier signal d’achat a eu lieu le 28 mai, mais l’indicateur supérieur du cycle Pi a produit deux signaux de vente ; une le 1er avril 2013 et l’autre le 2 décembre 2013. Par conséquent, il y a deux valeurs de pourcentage de profit dans le tableau ci-dessous.

Avec le recul, le signal d’achat s’est avéré extrêmement fiable et a émis le sixième signal d’achat le 30 janvier 2023. Depuis ce point, BTC a augmenté de 3,10 % et se négocie au moment de la rédaction à 24 486 $. Les rendements observés dans le tableau sont explicites, mais compte tenu des conditions macroéconomiques, les investisseurs peuvent opter pour une stratégie relativement averse au risque basée sur ces signaux d’achat.

Acheter la trempette

Au lieu d’un investissement forfaitaire BTC après le premier signal d’achat, les acteurs du marché peuvent choisir de déployer leur capital en tranches égales lorsque le prix du Bitcoin revient pendant sa course haussière. Le seul avantage de cette stratégie est que si le signal devait être un faux positif, cela permettrait aux acheteurs de sortir ou de doubler leur décision, selon la nature du faux signal positif.

Une fois les principales conditions d’achat remplies, les participants intéressés peuvent choisir d’acheter des baisses supérieures à -10 %. Après le premier signal d’achat, le prix du Bitcoin a enregistré neuf baisses supérieures à -10 %, indiquant neuf opportunités d’achat pour les investisseurs.

Le deuxième signal d’achat a eu 13 creux. Les signaux trois et quatre ont vu respectivement deux et neuf creux. Le tableau ci-dessous montre une comparaison des rendements si les investisseurs s’en tenaient à la stratégie forfaitaire et s’ils achetaient les baisses.

Devriez-vous commencer à investir maintenant ?

La réponse simple est oui. Une façon assez compliquée d’aborder ce sujet impliquerait de prêter une attention particulière aux conditions macroéconomiques et aux cycles historiques de Bitcoin pour déterminer si le signal d’achat actuel conduira à une course haussière.

Les perspectives macroéconomiques semblent s’améliorer en raison de la désinflation. Mais si l’économie s’écartait de sa trajectoire actuelle, cela inciterait la Réserve fédérale américaine à dévier de sa trajectoire et à mettre en œuvre des plans rigoureux pour réduire l’inflation. Une telle décision pourrait probablement casser le système et déclencher une grande récession.

Le prix du bitcoin a passé environ 462 jours dans un marché baissier et a perdu près de 77 % de son sommet historique de 69 000 $. D’un point de vue historique, un nouveau recul à 10 000 $ ne surprendrait pas de nombreux investisseurs à long terme, mais la question de savoir s’il se produira est encore sans réponse.

En raison de toutes ces incertitudes, le pragmatisme est la meilleure approche. Les investisseurs particuliers, en particulier les milléniaux, n’ont généralement pas beaucoup d’argent économisé. Par conséquent, les participants comme ceux-ci sont mieux

