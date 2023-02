La crypto-monnaie a claqué comme "dangereux" et "jeu" par l’inventeur du World Wide Web Tim Berners-Lee

Une patate chaude : Une autre personnalité publique a dénigré la crypto-monnaie, la qualifiant de « dangereuse » tout en comparant les monnaies numériques aux jeux de hasard. Cette fois, la critique vient de l’inventeur du World Wide Web lui-même, Sir Tim Berners-Lee.

En mars 1989, Berners-Lee a proposé un système de gestion de l’information qui allait devenir le World Wide Web que nous connaissons aujourd’hui. L’informaticien britannique s’exprimait dans un récent épisode du podcast « Beyond The Valley » de CNBC sur les crypto-monnaies, qui continuent de diviser l’opinion.

Berners-Lee a déclaré que la crypto n’était « que spéculative ». Il l’a comparée à la bulle Internet, la bulle boursière de la fin des années 1990, lorsque les entreprises ont tenté d’augmenter leurs actions et d’encourager les investissements en ajoutant .com à leurs noms. De nombreux cours boursiers ont grimpé en flèche avant l’éclatement de la bulle en 2000.

« Ce n’est que spéculatif. De toute évidence, c’est vraiment dangereux », a déclaré Berners-Lee à CNBC. « [It’s] si vous voulez vous amuser avec le jeu, en gros. »

« Investir dans certaines choses, qui est purement spéculatif, n’est pas ce que je veux passer mon temps. »

Les commentaires cryptomonnaies de Berners-Lee n’étaient pas tous négatifs. Il a souligné l’utilité des monnaies numériques pour les envois de fonds tant qu’elles sont reconverties en monnaie fiduciaire dès leur réception.

Parmi les autres détracteurs célèbres de la cryptomonnaie, citons Bill Gates, qui l’a qualifié de 100% basé sur une théorie plus idiote l’année dernière. Il a également averti que les investisseurs réguliers devraient être plus conscients du prix volatil de la crypto et ne devraient pas investir sur la base de tweets d’Elon Musk. En 2018, Gates a déclaré que la cryptomonnaie était utilisée pour acheter de la drogue, ce qui en fait une technologie rare qui a causé des décès de manière assez directe.

Le PDG / président de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a un jour qualifié Bitcoin de « mort aux rats au carré », affirmant qu’il ne paierait pas 25 $ pour tout le Bitcoin dans le monde. Son partenaire commercial de longue date et vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, a été encore plus critique à l’égard de Bitcoin dans le passé, affirmant que conserver la crypto était « stupide », prédisant que sa valeur tomberait à zéro avec le temps et qualifiant la crypto de « mal ». parce qu’il porte atteinte à l’intégrité et à la stabilité du système financier américain. Munger a également déclaré que l’utilisation de la crypto rend les États-Unis « insensés » parce que la Chine a été assez sensée pour l’interdire. Juste au cas où l’homme de 99 ans n’aurait pas suffisamment exprimé ses sentiments à propos de la cryptomonnaie, il l’a qualifiée de « maladie vénérienne » qui devrait être interdite.

L’hiver crypto de l’année dernière signifiait que 2022 était un cauchemar pour les investisseurs et les entreprises du secteur, mais Bitcoin a connu une légère résurgence en 2023, ralliant 50 % depuis le début de l’année pour atteindre près de 25 000 $, son prix le plus élevé depuis août. Certains analystes pensent que BTC continuera d’augmenter au cours des 10 prochains mois, tandis que d’autres pensent que le dégel prendra plus de temps.

