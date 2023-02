Le taux de réussite des transactions cryptomonnaies dépend de l’emplacement de l’utilisateur : rapport | Cryptomonnaie

La communauté crypto cherche continuellement des moyens de combler le fossé entre la finance traditionnelle (TradFi) et les monnaies fiduciaires avec des outils financiers décentralisés (DeFi). Les plates-formes Crypto onramp sont le principal moyen pour les utilisateurs de traverser ces deux écosystèmes financiers.

Cependant, un nouveau rapport de Cointelegraph Research et Onramper, un fournisseur de services financiers basés sur la cryptomonnaie, a révélé que 50 % des transactions fiat-crypto échouent, même après l’achèvement du KYC.

De plus, en raison de difficultés dans le processus de transaction, l’abandon de transaction pendant le flux d’achat peut atteindre 90 %.

L’enquête a porté sur 9 des plus grandes rampes d’accès fiat-crypto, dont Coinify, Moonpay, Transak et Wyre, entre autres.

Selon les données, les performances des différentes rampes d’accès diffèrent considérablement, bien que l’un des principaux facteurs comprenne l’emplacement de l’utilisateur. L’Europe a enregistré les taux de réussite les plus élevés dans les transactions, tandis que les plus faibles se trouvent en Afrique et en Amérique du Sud.

Taux d’autorisation des transactions par région. Source: Recherche cryptomonnaie

Les autres facteurs qui ont affecté les transactions sur les rampes d’accès crypto incluent les méthodes de paiement, les types de fiat-crypto utilisés et les paires de négociation disponibles. Les virements bancaires en tant que méthode de paiement se sont avérés supérieurs en termes de taux de réussite dans les transactions, atteignant 100 % ou presque de succès dans deux cas.

De plus, la valeur de la transaction était un indicateur majeur de succès, les petites transactions d’une valeur de 0 à 26 $ atteignant un taux d’autorisation de 66 %, par rapport aux transactions d’une valeur supérieure à 5 000 $, qui ont généralement un taux d’autorisation de 19 %.

Taux d’autorisation de transaction par valeur de transaction. Source: Recherche cryptomonnaie

La recherche a conclu que les solutions potentielles aux problèmes d’autorisation de transaction pourraient être que les fournisseurs de services de jetons offrent une gamme aussi large que possible de rampes d’accès agrégées dans une seule interface. Ainsi que le routage dynamique des transactions pour donner aux utilisateurs la meilleure option pour leurs situations spécifiques.

Récemment, lors du Forum économique mondial de Davos, le directeur de la technologie de Tether, Paolo Ardoino, a qualifié le stablecoin Tether (1,00 USDT) de la plate-forme de rampe d’accès pour Bitcoin (24 861 $ BTC).

L’Autorité monétaire de Hong Kong a également qualifié sa prochaine CBDC de vente au détail de rampe d’accès potentielle dans l’espace DeFi.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :