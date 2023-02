Helium migrera complètement vers la blockchain Solana d’ici le 27 mars | Cryptomonnaie

Ce jour-là, les développeurs principaux initieront un arrêt de la chaîne via une variable de chaîne. Les validateurs cesseront de produire des blocs et des suiveurs de chaîne comme les routeurs, les nœuds de chaîne de blocs et ne synchroniseront plus les blocs et les transactions après le bloc d’arrêt. L’état du réseau et du compte sera effectivement gelé à ce moment.