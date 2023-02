Le marché de la crypto s’arrête après la pompe | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a gagné 11,5% la semaine dernière pour clôturer à 24,5K $. Le prix s’est stabilisé près de ce niveau au début de la nouvelle semaine. La capitalisation boursière de la crypto-monnaie a augmenté de 9,3% la semaine dernière pour atteindre 1,12 billion de dollars. La quasi-totalité de la croissance est intervenue au cours de la première moitié de la semaine, avec des gains plus faibles au cours des derniers jours.

Dimanche a vu une nouvelle tentative de pousser BTCUSD au-dessus de 25 000 $. Cependant, les haussiers n’ont pas réussi à former une belle bougie hebdomadaire pour clôturer au-dessus d’un niveau significatif, laissant le taux en dessous de la moyenne de 200 semaines et touchant les 50 semaines. Les acheteurs pourraient être plus prudents dans les prochains jours alors qu’un croisement de la mort s’est formé sur les délais hebdomadaires la semaine dernière, bien que cela ne doive pas être considéré comme un signal de vente.

Ethereum a augmenté de 9,5 % pour atteindre 1 680 $. Les autres principaux altcoins du top 10 ont gagné entre 1,2 % (XRP) et 16,7 % (Polygon). L’exception était BNB (-2,3%).

Contexte de l’actualité

Les autorités américaines poursuivent leur « croisade des cryptomonnaies ». La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Terraform Labs (TFL) et son PDG, Do Kwon, d’avoir dirigé un stratagème de fraude en valeurs mobilières de plusieurs milliards de dollars. La SEC a chargé TerraUSD (UST) et le jeton LUNA avec un stablecoin algorithmique.

Le président du comité bancaire du Sénat américain, Sherrod Brown, a appelé à un cadre réglementaire complet pour les crypto-monnaies afin de protéger les investisseurs contre les pertes d’argent. Le membre du Congrès a rappelé que le marché des actifs numériques avait perdu 1,46 billion de dollars de capitalisation en 2022 et que les crypto-monnaies avaient supprimé plus de 1 600 emplois.

Le Wall Street Journal a écrit que les banques mettent fin à leurs partenariats avec des sociétés de cryptomonnaie par crainte de représailles de la part des régulateurs menaçant de séparer les actifs numériques du système financier traditionnel.

Platypus, un protocole financier décentralisé basé sur la blockchain Avalanche, a subi une attaque au cours de laquelle un pirate informatique a volé environ 8,5 millions de dollars en actifs cryptomonnaies. Cependant, Chainalysis a estimé qu’en 2022, le montant total d’argent collecté par les fraudeurs de crypto-monnaie est passé de 10,9 milliards de dollars à 5,9 milliards de dollars.

