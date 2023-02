Le prix Ethereum est sur le point de rebondir de 20% pour ces raisons | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum montre une formation de fanion haussière avec une prédiction théorique de 2 055 $.

La deuxième confirmation de la tendance haussière arrivera après que l’ETH ait renversé la ligne de cassure à 1 801 $.

L’invalidation de la thèse haussière de l’ETH se produira lors du basculement du niveau de support de 1 554 $ en une barrière de résistance.

Le prix de l’Ethereum (ETH) montre un signe clair de consolidation autour d’un niveau de résistance mensuel significativement important. Bien que l’ETH ait transformé cet obstacle en un plancher de support sur les délais inférieurs, les investisseurs doivent attendre une cassure décisive du fanion pour confirmer le début de la deuxième étape.

Ether est au centre de la popularité en raison de sa prochaine mise à niveau du réseau – le hard fork de Shanghai. Selon CoinStats, le jeton de contrat intelligent a une capitalisation boursière totale de 204 milliards de dollars, et ce nombre ne fera qu’augmenter en raison des perspectives haussières observées à la fois dans ses fondamentaux et ses aspects techniques.

CoinStats

Le prix Ethereum se prépare pour sa prochaine phase haussière

Le prix d’Ethereum a augmenté de près de 20 % entre le 13 et le 23 février. Alors que l’ETH s’enchevêtrait avec le niveau de résistance mensuel à 1 677 $, la consolidation a démarré. Au cours de ce mouvement latéral, Ether a produit deux bas plus élevés et deux hauts plus bas, indiquant une formation de fanion.

Ensemble, l’action des prix Ethereum entre le 13 et le 20 février montre une formation de fanions haussiers. Cette configuration prévoit une hausse de 20 %, qui est obtenue en mesurant la distance de la montée initiale et en l’ajoutant au point de cassure sur le fanion.

En supposant qu’une violation du fanion se produise autour de 1 720 $, un mouvement de 20 % placerait l’objectif de prix Ethereum à 2 055 $.

Cette perspective optimiste pour le prix de l’Ethereum est soutenue par la divergence haussière cachée observée entre le mouvement du prix de l’Ether et l’indice de force relative (RSI). Cette formation technique est repérée lorsque le prix forme des plus bas plus élevés, mais l’indicateur de momentum produit des plus bas plus bas.

Cette configuration conduit souvent à une poussée explosive de l’élan haussier qui propulse le prix de l’actif sous-jacent.

Alors qu’une cassure décisive du fanion serait la confirmation initiale d’une reprise, les acteurs du marché peuvent attendre une clôture en chandelier de quatre heures au-dessus de la ligne de cassure à 1 801 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Bien que les perspectives haussières du prix d’Ethereum aient un sens logique, les investisseurs doivent être prudents car un crash fatal du prix du Bitcoin annulerait tout pour l’ETH. Un retournement décisif du niveau de support de 1 554 $ sur les périodes de quatre heures et quotidienne invaliderait la thèse haussière.

Un tel développement verrait le prix d’Ethereum chuter au plancher de support de 1 329 $.

Les dérivés liquides d’Ethereum feront leur retour

Les mises à niveau anticipées de Shanghai et Capella d’Ethereum ont suscité la rotation du capital, provoquant une augmentation de la demande de la plate-forme de jalonnement et des jetons natifs. Quelques exemples de Liquid Stake Derivatives (LDS) incluent Lido Dao (LDO), Wrapped Staked Ethereum (wstETH) de Coinbase, Rocket Pool (RPL) et ainsi de suite.

Les mises à niveau de Shanghai et Capella étant sur le point d’être mises en œuvre, ces jetons pourraient faire leur retour, en particulier avec les perspectives haussières potentielles d’Ethereum décrites ci-dessus.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :