Solana conservera-t-il ses gains de 2023 et pompera-t-il plus haut avec la migration de Helium Network ? | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a généré des gains de 23,8 % pour les détenteurs de SOL depuis le 13 février, dans sa récente tendance à la hausse.

Helium Network a annoncé sa migration de la couche 1 actuelle vers Solana d’ici la fin mars 2023, apportant près d’un million de points d’accès dans le monde.

Le prix SOL a poursuivi sa tendance à la hausse malgré une baisse constante des utilisateurs actifs quotidiens sur son réseau et sa place de marché NFT MagicEden.

Solana, un concurrent d’Ethereum et un réseau de contrats intelligents, a généré des gains à deux chiffres pour les détenteurs au cours de la semaine dernière. Le réseau SOL a annoncé la dernière mise à jour haussière, la migration de Helium Network vers la blockchain Solana.

Solana se prépare à de nouveaux gains avec l’arrivée d’Helium Network

Le réseau Helium est une blockchain qui exploite un réseau mondial décentralisé d’appareils en tant que points d’accès et connecte n’importe quoi à Internet à un rythme plus rapide et moins cher. Helium est sur le point de passer de sa blockchain actuelle de couche 1 à Solana fin mars 2023, et d’apporter près d’un million de points d’accès et de réseau 5G dans le monde à SOL.

Le réseau Helium migre de sa L1 actuelle vers Solana fin mars, apportant près d’un million de points d’accès dans le monde sur les réseaux LoRa et 5G https://t.co/Bn847ghLik — Solana (@solana) 20 février 2023

Les développeurs à l’origine du réseau Helium ont identifié des avantages tels que l’amélioration de l’exploitation minière, un transfert de données fiable et la prise en charge de l’écosystème sur la blockchain Solana, et ont proposé de passer à SOL.

Alors que le réseau Solana a connu une baisse des utilisateurs actifs quotidiens (DAU) sur sa blockchain et sa place de marché NFT MagicEden, le prix SOL a poursuivi sa tendance à la hausse.

Utilisateurs actifs quotidiens de Solana

Le prix de Solana a grimpé de 23,8 % depuis le 13 février, et malgré une baisse de l’activité des utilisateurs sur sa blockchain, la hausse des prix de SOL n’a pas été affectée. SOL a généré des gains de 162,2% depuis le début de 2023.

Avec les récents catalyseurs haussiers de l’écosystème Solana, l’altcoin pourrait maintenir ses gains de 2023 et grimper plus haut au premier trimestre.



