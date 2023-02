Prédiction de prix Hedera Hashgraph: HBAR continue de pointer vers le nord | Cryptomonnaie

Le prix Hedera Hashgraph continue de se consolider après un rallye de 1,4x.

HBAR pourrait se préparer à un rallye vers 0,12 $.

L’invalidation de la thèse haussière se produirait à partir d’une violation inférieure à 0,078 $.

Prix ​​du hashgraph Hedera Affiche des signaux optimistes indiquant que le rallye hivernal se poursuivra dans les semaines à venir. Les traders devraient garder un œil attentif sur HBAR car il semble sur le point de se rallier considérablement.

Le prix du hashgraph Hedera maintient sa force

Le prix de Hedera Hashgraph s’est consolidé ces dernières semaines après avoir rebondi de 138 % depuis le 1er janvier. Malgré la consolidation, les haussiers ont maintenu un support au-dessus des moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours, indiquant que la tendance générale reste haussière.

Le prix Hedera Hashgraph est mis aux enchères à 0,08 $. L’indice de force relative (RSI) montre une tendance haussière saine car il a dépassé les conditions de surachat et reste élevé au-dessus de 70. Les crypto-monnaies sont connues pour leurs tendances continues et leurs conditions de surachat, contrairement à d’autres actifs, tels que les matières premières et les actions, qui connaissent généralement un recul après leur entrée. la zone de surachat. La tendance haussière élevée depuis son point d’origine pourrait connaître un recul plus prononcé pour diverses raisons.

Compte tenu des aspects techniques, la zone de 0,12 $ a de bonnes chances d’être franchie à l’avenir, ce qui entraînerait une augmentation de 38 % par rapport au prix HBAR actuel.

Graphique HBAR/USDT sur 1 jour

Le premier signal suggérant que la tendance haussière est sujette à une correction plus prononcée proviendrait d’une rupture de la moyenne mobile simple sur 21 jours à 0,078 $. Si la rupture se produisait, les haussiers perdraient probablement pied et une baisse ciblant le point médian de l’hiver se rallierait près de la zone de 0,04 $ se produirait. Une telle décision pourrait entraîner une baisse de 50 % de la valeur marchande actuelle de HBAR.

