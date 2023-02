« La vie privée est devenue un tabou », déclare le projet crypto-anarchiste DarkFi | Cryptomonnaie

Un groupe de développeurs pseudonymes de DarkFi s’est entretenu avec Cointelegraph de l’évolution de la cryptomonnaie au milieu des problèmes de confidentialité, des mauvais acteurs et de la surveillance gouvernementale.

Pierre-Joseph Proudhon a introduit l’une des premières critiques de l’autorité centralisée en 1848, quelques années après la publication de son livre désormais classique Qu’est-ce que la propriété ? et appelant à l’abolition de la propriété et de l’État. Selon le point de vue de Proudhon, tout changement politique serait limité sans changement économique.

Son travail est au cœur de l’anarchisme, « une théorie politique sceptique quant à la justification de l’autorité et du pouvoir », selon l’Encyclopédie de philosophie de Stanford. Près de deux siècles plus tard, les réflexions de Proudhon sur l’économie et le pouvoir résonnent encore dans la société, avec des outils de cryptage ouvrant la voie à certaines parties de la société idéale envisagée dans sa théorie.

La crypto est peut-être loin de ses principes politiques d’origine, mais les projets faisant revivre les valeurs cypherpunk sont toujours en plein essor. L’un de ces projets est DarkFi, un protocole multichaîne de couche 1 pour les applications anonymes et les contrats intelligents alimentés par des preuves à connaissance nulle.

DarkFi « n’est pas une startup d’entreprise. C’est une expérience économique démocratique, un système d’exploitation pour la société », clame son manifeste. L’anarchie crypto, selon DarkFi, « est la tactique consistant à utiliser la cryptomonnaie pour créer un espace de liberté qui ne peut être pénétré par les monopoles du pouvoir et du capital avec une force coercitive ».

Le manifeste de DarkFi stipule également que :

« L’ancien modèle de technologie est antipolitique parce qu’il enlève la propriété aux gens et la place entre les mains du monopole. L’ancien modèle encourage la passivité et l’indifférence à dessein, réduisant les gens à des consommateurs.

Derrière le projet se trouve une équipe de codeurs anarchistes, dont Amir Taak, l’un des premiers développeurs de Bitcoin qui a dirigé le projet Dark Wallet avant qu’il ne sombre en 2015 lorsqu’il a disparu de la scène crypto pour combattre en Syrie contre l’État islamique d’Irak et de Syrie ( ISIS) tout en essayant de présenter Bitcoin à la communauté locale.

Un groupe de développeurs pseudonymes de DarkFi s’est entretenu avec Cointelegraph dans une interview sur le projet testnet et sur l’évolution de l’industrie de la cryptomonnaie entre les défis de la confidentialité, les mauvais acteurs, la surveillance gouvernementale et la politique. Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

Cointelegraph (CT) : Qu’est-ce que DarkFi et quels problèmes résout-il dans l’espace crypto ?

DarkFi (DF) : DarkFi est une communauté et un mouvement essayant de créer des systèmes d’autonomisation des utilisateurs, permettant aux individus de préserver les droits humains fondamentaux, comme le droit à la vie privée, la liberté d’expression et le droit d’interagir les uns avec les autres sans intermédiaires. Certains de ces systèmes sont une blockchain de couche 1 avec confidentialité par défaut, un système de messagerie IRC peer-to-peer avec des groupes et des DM cryptés, et même des outils de collaboration décentralisés pour l’organisation, la gestion des tâches, etc.

L’espace crypto a perdu ses valeurs cypherpunk d’origine, succombant à la pression de l’État en appliquant des sanctions et/ou en mettant en œuvre des portes dérobées, afin que les projets puissent survivre. La vie privée est devenue un tabou, ce qui, dans les conditions actuelles, se traduit souvent par un arrêt violent du développement au nom de la transparence et de la prévention des activités illicites. Crypto se divisera en deux – RegFi, inutilisable et verrouillé, et DarkFi, un paradigme vraiment gratuit, décentralisé et non censuré. C’est ce que nous essayons d’aborder, de riposter, si vous voulez, pour conserver le pouvoir au minuteman, et non pour servir des individus sur une plaque d’or dans les États et les méga-entreprises pour un profit fiduciaire.

CT : Qu’est-ce qui est venu en premier lors du développement de DarkFi, la vision cryptomonnaie anarchiste, ou le besoin de solutions de couche de base pour les applications multichaînes ?

DF : Avec DarkFi, nous voulons construire une crypto anonyme et sécurisée. Comme ce que Monero et Zcash sont pour l’argent, DarkFi est pour les applications/contrats intelligents. Nous avons senti qu’il y avait un grand marché et qu’il fallait pouvoir développer des applications financières décentralisées et anonymes. Cela n’a pas été possible jusqu’à présent.

«L’espace crypto a perdu ses valeurs cypherpunk d’origine, succombant à la pression de l’État en appliquant des sanctions et / ou en mettant en œuvre des portes dérobées, afin que les projets puissent survivre. La vie privée est devenue un tabou.

Nous pensons qu’avec la confidentialité par défaut et un maximum d’anonymat, nous permettrons aux gens de s’organiser et d’agir dans des espaces et des écosystèmes beaucoup plus sûrs. Nous sommes également très inspirés par Richard Stallman et le mouvement du logiciel libre, c’est aussi pourquoi (contrairement à la plupart des autres choses cryptomonnaies) DarkFi est entièrement sous licence avec la licence GNU AGPL, et nous suivons la philosophie du logiciel libre.

CT : Comment les technologies de cryptage peuvent-elles contribuer à un environnement équilibré entre la liberté personnelle et la surveillance gouvernementale, tout en évitant les mauvais acteurs ?

DF : Le but des technologies de cryptage est de permettre aux utilisateurs de « cacher des choses à la vue de tous ». La surveillance, gouvernementale ou autre, contredit cela, car elle permet à des tiers de « flairer » ce qu’il y a à l’intérieur. Les individus ne devraient pas abandonner le contrôle de leur liberté, en particulier à un gouvernement, qui devrait soi-disant travailler pour l’individu, et non l’inverse. En utilisant ces technologies, les utilisateurs sont en mesure de se protéger contre les mauvais acteurs essayant de les suivre pour les exploiter.

CT : Quel rôle le Web3 joue-t-il dans la vie privée et politique future de la société ?

DF : Ce qu’on appelle actuellement le « Web3 » est en train de devenir un outil de surveillance de plus en plus détourné par les adversaires et les officiels. Si cela continue, la « future vie privée » de la société sera quasiment inexistante et la politique sera une dictature où chaque utilisateur et citoyen devra suivre de près afin de ne pas être considéré comme indésirable par ses oppresseurs.

CT : Comment la cryptomonnaie peut-elle rester alignée sur ses principes fondamentaux alors qu’elle devient courante et, par conséquent, plus politique ?

DF : On dirait que tout le mouvement populaire cypherpunk des premiers jours du Bitcoin a été lentement perdu. Cela devient de plus en plus capitaliste et pourrait ne pas être « plus politique ». En fait, avec la plupart des projets, il semble qu’ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour être moins politiques et plus « divers et inclusifs ». Ils n’ont pas de mordant et succombent tout simplement. à l’ordre du jour engourdissant. Il y a trop peu de projets dans l’espace crypto qui sont politiques et ont attiré mon attention.

CT : La crypto a-t-elle un avenir sans politique ?

DF : Crypto n’est pas une technologie flamboyante. Les chiffrements ont commencé comme un langage parallèle entre les généraux et les rois pour dissuader les ennemis. Ils ne sont visibles que pour les expéditeurs et les destinataires. Les chiffrements étaient utilisés dans l’Antiquité, au Moyen Âge, et la destruction des chiffrements a conduit au développement des ordinateurs au siècle dernier. Ils ont toujours été nécessaires.

À cette époque, la communication, le travail et les transactions sont les bases de toute société qui se déroule derrière des écrans. À l’autre extrémité du canal se trouvent le contrôle et la surveillance.

« Ce qu’on appelle actuellement le « Web3 » est en train de devenir un outil de surveillance de plus en plus utilisé par les adversaires et les officiels.

L’ennemi de la crypto avant les ordinateurs était dans les territoires étrangers. Maintenant l’ennemi est proche ; la crypto crée un espace parallèle et sécurisé au-delà de la réglementation, des sanctions et des politiques de l’État. La crypto n’est pas contre la politique ; il est utilisé pour dissuader votre ennemi. Les ennemis de l’individu qui se préoccupent de la cryptomonnaie sont la surveillance et la surveillance, et les principes de la cryptomonnaie ne font aucun compromis pour garantir la liberté.

CT : Quelles sont les prochaines étapes de la feuille de route de DarkFi ?

DF : Nous venons de publier notre testnet initial, nous demandons donc à la communauté d’essayer l’UX et de trouver les bugs que nous avons écrits, afin que nous puissions itérer et nous améliorer. En ce qui concerne les plans futurs, nous nous diversifions dans plusieurs directions en ce qui concerne la blockchain. Nous espérons que nous serons également en mesure d’éduquer les gens sur l’importance du logiciel libre et sa philosophie. Juste open-source ne le coupe pas. Les développeurs et les fondateurs doivent cesser de se soumettre à Big Tech et utiliser des mécanismes de cryptage pour capturer la valeur de leurs projets et rester souverains.

