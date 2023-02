L’action haussière des prix de Bitcoin continue de renforcer les rallyes dans FIL, OKB, VET et RPL | Cryptomonnaie

La faible correction de BTC près du niveau de 25 000 $ pourrait entraîner des achats en baisse dans FIL, OKB, VET et RPL.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté pour la troisième semaine consécutive, mais le prix du Bitcoin s’est découplé et est sur le point de clôturer la semaine près de la forte résistance des frais généraux à 25 211 $. Cela suggère que la reprise plus large du marché de la cryptomonnaie est sur une base solide.

Après la forte remontée de Bitcoin depuis les plus bas, les analystes restent divisés dans leur opinion sur le prochain mouvement. Certains commerçants pensent que le rallye actuel du Bitcoin va à nouveau ralentir, mais d’autres s’attendent à ce que l’élan se poursuive, indiquant le début d’une nouvelle phase haussière.

Il y a de fortes chances que Bitcoin et plusieurs autres crypto-monnaies continuent de se rallier jusqu’à ce qu’une grande majorité des baissiers deviennent haussiers. Après cela, une baisse importante est probable. Cela pourrait secouer plusieurs mains faibles et donner l’opportunité aux mains les plus fortes d’ajouter à leurs positions. Un plus bas plus haut suivi d’un plus haut plus haut peut confirmer la fin de la phase baissière et signaler le début du prochain marché haussier.

Pendant ce temps, certains altcoins semblent solides et ils pourraient suivre Bitcoin plus haut à court terme.

Regardons les graphiques pour déterminer les niveaux critiques à surveiller.

BTC/USDT

Bitcoin se négocie près de la forte résistance aérienne à 25 211 $. Les petits jours de fourchette de négociation des 18 et 19 février indiquent que les haussiers ne se pressent pas pour réaliser des bénéfices et que les baissiers craignent de vendre à découvert aux niveaux actuels.

Graphique journalier BTC/USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles ascendantes et l’indice de force relative (RSI) près du territoire de surachat indiquent que les traders sont fermement aux commandes. Une consolidation serrée près d’une résistance aérienne raide se résout généralement à la hausse. Si les acheteurs catapultent le prix au-dessus de 25 250 $, la paire BTC/USDT pourrait accélérer à 31 000 $ car il n’y a pas de résistance majeure entre les deux.

À l’inverse, si le prix chute par rapport au niveau actuel, il pourrait trouver un support à la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (23 115 $). Les baissiers devront tirer le prix en dessous de 22 800 $ pour briser l’élan haussier. La paire peut alors s’effondrer à 21 480 $, ce qui est susceptible d’agir comme un support solide.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Les traders ont vendu de manière agressive le rallye à 25 250 $, mais ils n’ont pas pu tirer le prix en dessous du 20-EMA. Cela suggère que le sentiment reste fort et que les haussiers considèrent les baisses comme une opportunité d’achat.

Les acheteurs sont susceptibles d’essayer à nouveau la résistance aérienne. S’ils parviennent à faire passer le prix au-dessus de 25 250 $, la prochaine étape de la tendance haussière pourrait commencer.

Le premier signe de faiblesse sera une cassure sous le 20-EMA. Cela enhardira les baissiers qui essaieront alors de faire baisser le prix à 22 800 $.

FIL/USDT

Filecoin a grimpé au-dessus du niveau de résistance immédiat de 7 $ le 17 février. Cela montre l’intention des haussiers d’amorcer un nouveau mouvement ascendant.

Graphique journalier FIL/USDT. Source : TradingView

Après une brève consolidation le 18 février, les haussiers ont poursuivi leur mouvement haussier le 19 février. Ce fort rallye indique des achats agressifs par les haussiers. Il y a une résistance mineure à 9,53 $ mais elle sera probablement franchie.

La paire FIL/USDT pourrait alors viser 11,39 $. Ce niveau est susceptible d’agir comme un obstacle majeur, mais si les haussiers ne permettent pas au prochain recul de revenir en dessous de 9,53 $, la tendance haussière pourrait se poursuivre. La prochaine résistance est à 16 $.

Cette opinion positive pourrait être annulée à court terme si le prix baisse par rapport au niveau actuel et chute en dessous de 7 $.

Graphique FIL/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre que les baissiers ont tenté de bloquer la hausse à 8 $, mais les haussiers n’ont pas permis au prix de redescendre sous le niveau de cassure de 7 $. Cela indique des achats agressifs à chaque baisse mineure. Le rallye s’est accéléré et a atteint la résistance des frais généraux à 9,53 $.

Les vendeurs peuvent monter une défense solide à ce niveau, mais la hausse de 20-EMA et le RSI dans la zone de surachat indiquent que le chemin de moindre résistance est à la hausse. Si les traders veulent arrêter le rallye, ils devront ramener le prix en dessous de 8 $.

OKB/USDT

Alors que la plupart des crypto-monnaies languissent bien en dessous de leur niveau record, OKB (OKB) a constamment atteint un nouveau sommet ces derniers jours. Tout actif qui atteint un nouveau record historique dénote une force.

Graphique journalier OKB/USDT. Source : TradingView

La paire OKB/USDT a refusé le 18 février, indiquant une réservation de bénéfices supérieure à 58 $. Dans une forte tendance haussière, les corrections ne durent généralement pas plus de trois à cinq jours. Si le prix monte à partir de 50 $, les traders essaieront de propulser la paire au-dessus de 59 $. S’ils réussissent, la paire pourrait commencer son voyage vers 70 $.

Une autre possibilité est que la paire corrige fortement et reteste le support à 45 $. Si les acheteurs transforment ce niveau en support, la paire peut se consolider entre 45 $ et 58 $ pendant quelques jours. Les traders devront faire baisser le prix en dessous de 44 $ pour prendre le dessus.

Graphique OKB/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre que les acheteurs ont acheté la baisse du 20-EMA mais le rebond manque de force. Bien que les moyennes mobiles soient en hausse, le RSI affiche une divergence négative. Cela indique un affaiblissement de la dynamique haussière. Si le 20-EMA se fissure, la paire pourrait glisser à 47,50 $ puis à 44,35 $.

Alternativement, si le prix monte et dépasse 55 $, les haussiers pourraient tenter à nouveau le sommet historique de 58,84 $. Si ce niveau est franchi, la paire pourrait reprendre sa tendance haussière.

EFP/USDT

VeChain a réussi le nouveau test de la ligne de tendance baissière et a ensuite dépassé la résistance aérienne, indiquant que les baissiers pourraient perdre leur emprise.

Graphique journalier VET/USDT. Source : TradingView

Les moyennes mobiles ont augmenté et le RSI est proche de la zone de surachat. Cela suggère que les traders ont le dessus. Si les acheteurs transforment le niveau de 0,028 $ en support lors du prochain recul, la paire VET / USDT pourrait bondir vers la prochaine résistance générale à 0,034 $.

Les acheteurs devraient protéger ce niveau avec vigueur car une cassure au-dessus pourrait indiquer le début d’une nouvelle tendance haussière. La paire peut alors monter à 0,05 $. Cette vision positive pourrait être invalidée à court terme si le prix baisse et tombe en dessous de l’EMA de 20 jours (0,025 $).

Graphique VET/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre que les haussiers ont fait passer le prix au-dessus de la résistance aérienne, indiquant le début de la prochaine étape du mouvement haussier. Si les haussiers maintiennent le prix au-dessus du niveau d’évasion, la paire pourrait prendre de l’élan et remonter rapidement à 0,032 $, puis à 0,034 $.

Au contraire, si le prix baisse par rapport au niveau actuel et tombe en dessous du 20-EMA, plusieurs traders agressifs peuvent être piégés. Cela pourrait amorcer une correction plus profonde à mesure que les acheteurs sortiront de leur position. La paire peut alors glisser à 0,022 $.

RPL/USDT

Rocket Pool (RPL) est dans une tendance haussière depuis quelques jours. Le prix n’est pas tombé en dessous de l’EMA de 20 jours (45 $) pendant les reculs, indiquant une forte demande d’achat à des niveaux inférieurs.

Graphique journalier RPL/USDT. Source : TradingView

Le modèle de chandelier à l’intérieur de la journée des 18 et 19 février montre que les baissiers tentent de bloquer la tendance haussière près de 56 $, mais les haussiers ne sont pas disposés à abandonner leur avantage. Si les acheteurs poussent le prix au-dessus de 57 $, le RPL/USDT pourrait se diriger vers le prochain objectif cible à 74 $.

En revanche, le premier support se situe au niveau psychologique de 50 $. Si ce niveau cède, la paire peut glisser vers l’EMA de 20 jours (45 $). Il s’agit d’un niveau important à défendre pour les haussiers, car une cassure en dessous peut signaler un changement de tendance à court terme.

Graphique RPL/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le graphique de 4 heures montre que les baissiers tentent de défendre le niveau de 56 $, mais les haussiers n’ont pas cédé beaucoup de terrain. Cela suggère que les acheteurs conservent leurs positions alors qu’ils anticipent une cassure au-dessus de la résistance des frais généraux. Si cela se produit, la paire pourrait monter à 61 $ et ensuite à 74 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse et tombe en dessous du 20-EMA, cela suggérera que les haussiers ont abandonné et enregistrent des bénéfices. Cela peut entraîner une correction plus profonde du 50-SMA, puis de 38 $.

