Axie Infinity Prix Prediction: AXS montre un risque inhérent à l’avenir | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity affiche des techniques indécises, mais un mouvement fort résoudra probablement la confusion.

Le prix AXS pourrait remonter vers le sommet mensuel à 12,46 $.

L’invalidation de la thèse policière découlerait d’un manquement inférieur à 9,16 $

Le prix d’Axie Infinity (AXS) affiche une tendance haussière à court terme avec un risque inhérent. Les commerçants doivent être à l’affût de tout changement soudain dans le comportement du marché.

Le prix Axie Infinity est en mode indécision

Le prix d’Axie Infinity a connu une période de négociation latérale au cours du deuxième week-end de février. Le biais global est neutre car les haussiers et les baissiers prennent le temps d’évaluer la trajectoire future des prix d’AXS. Malgré cela, la tendance haussière à court terme reste intacte, car le prix est actuellement supérieur aux moyennes mobiles simples sur 21 jours et exponentielles sur 8 jours.

Le prix Axie infinity se vend actuellement aux enchères à 10,90 $. L’indice de force relative montre une divergence baissière entre le prix de clôture du 15 janvier à 10,79 $ et le prix du 18 janvier à 10,64 $. Le RSI pourrait faire allusion à un renversement de tendance potentiel dans un avenir proche.

Sur la base des données techniques, le prix Axie infinity doit être traité comme un actif à risque transaction par transaction. Le prochain objectif haussier à viser sera le plus haut mensuel de février à 12,46 $, ce qui entraînera une augmentation de 14 % par rapport au prix actuel d’Axie Infinity.

L’invalidation de la vision haussière résulterait d’une rupture en dessous du plus bas de cette semaine à 9,16 $. Une rupture du plus bas pourrait se traduire par une baisse plus prononcée vers la zone de résistance de 7,80 $, ce qui entraînerait une baisse de 28 % par rapport à la valeur marchande actuelle d’Axie Infinity.

