Les investisseurs soutiennent XRP et SOL malgré l’examen minutieux de la SEC – TMSN travaille dur pour construire une communauté dévouée | Cryptomonnaie

Les monnaies numériques telles que Ripple (XRP), Solana (SOL) et TMS Network (TMSN) ont été inventées pour créer une économie décentralisée qui ne peut être contrôlée par aucun individu ou gouvernement. Mais au fil des ans, les crypto-monnaies ont fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux de la part des régulateurs gouvernementaux qui sont déterminés à désigner les jetons crypto comme des valeurs mobilières. Cependant, des réseaux comme TMS Network (TMSN) ne sont pas perturbés par ce développement et travaillent simplement dur pour augmenter leur portée.

Les investisseurs anticipent le jugement du tribunal sur Ripple (XRP)

De nombreux investisseurs de Ripple (XRP) attendent avec impatience le jugement du tribunal contre Ripple (XRP) Labs déposé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui afirme que Ripple (XRP) a vendu pour plus d’un milliard de dollars de jetons à des investisseurs sans inscription. .

Bien que Ripple (XRP) ait nié l’allégation en affirmant que le jeton est une monnaie numérique et non un actif d’investissement, la SEC poursuit activement l’affaire devant les tribunaux et de nombreux investisseurs espèrent que le résultat favorisera Ripple (XRP).

En tant que plate-forme blockchain, Ripple (XRP) utilise moins d’énergie et un mécanisme de consensus pour confirmer les transactions sur son réseau via plusieurs serveurs. Il est également rentable et le temps de transaction sur Ripple (XRP) est plus rapide et plus fiable. Malgré les défis auxquels le réseau Ripple (XRP) a été confronté suite à ces développements, il est toujours classé parmi les 10 crypto-monnaies les plus performantes en fonction de la capitalisation boursière.

Solana (SOL) en hausse de 30% malgré le procès de la SEC

Comme Ripple (XRP), Solana (SOL) fait également face à une poursuite intentée contre elle par la Securities and Exchange Commission (SEC). Malgré le procès, Solana (SOL) se porte incroyablement bien et a augmenté de 30 % pour atteindre 21 $ au cours des 30 derniers jours.

Dans le procès, la SEC accuse Solana (SOL) et son fondateur Anatoly Yakovenko, d’avoir vendu Solana (SOL) à des investisseurs aux États-Unis sans l’enregistrer en tant que titre. Ce procès est similaire à celui intenté contre Ripple (XRP).

Selon l’analyse du marché, ce procès n’affecte pas négativement l’étude de marché actuelle pour Solana (SOL), et les investisseurs sont particulièrement confiants dans l’écosystème de Solana (SOL). Officiellement lancé en 2020, Solana (SOL) est un réseau blockchain open source technologiquement avancé avec une fonctionnalité de contrat intelligent.

Solana (SOL) a gagné en popularité en 2021 et a atteint son niveau record de plus de 250 $ en novembre de la même année. Bien que maintenant en baisse de 92% par rapport à son niveau record, Solana (SOL) est toujours considéré comme l’un des meilleurs altcoins de l’industrie.

La communauté TMS Network (TMSN) ne cesse de croître

Les investisseurs affluent maintenant pour puiser dans l’écosystème blockchain révolutionnaire de TMS Network (TMSN), car il leur offre des options pour négocier des actions, des CFD, des crypto-monnaies et le Forex. En exploitant la puissance de la technologie blockchain, TMS Network (TMSN) peut fournir de meilleures alternatives aux inconvénients des échanges décentralisés.

Toutes les transactions du réseau TMS (TMSN) sont enregistrées sur des registres open source pour plus de transparence et de responsabilité. Ce niveau de transparence devrait aider TMS Network (TMSN) à éviter les problèmes juridiques à l’avenir.

En tant que projet communautaire, les détenteurs de jetons TMS Network (TMSN) auront leur mot à dire dans sa gouvernance et dans toute prise de décision concernant son développement. De plus, les détenteurs de jetons TMS Network pourront accéder à des outils de trading exclusifs, à des ressources pédagogiques et à un support client dédié.

Un autre avantage certain accordé aux détenteurs de jetons TMS Network est un généreux système de partage de commissions qui incite les détenteurs à négocier sur la plateforme. La répartition des revenus est contenue dans le contrat intelligent de TMS Network, qui a été audité par InterFi Network.

Le réseau TMS (TMSN) est très sécurisé, rapide et efficace. Il s’agit d’un réseau communautaire qui vise à résoudre les problèmes commerciaux tels que la lenteur des transactions, les frais de gaz élevés, le manque de transparence, etc., pertinents pour les échanges centralisés (CEX) et même les échanges décentralisés (DEX).

Résumé

Le développement et l’éducation de la communauté sont des fonctionnalités essentielles qui sont cruciales pour les projets de cryptomonnaie, aidant les plateformes de cryptomonnaie à résister à l’examen sans perdre de valeur. À cet égard, TMS Network (TMSN), Ripple (XRP) et Solana (SOL) se sont imposés comme des précurseurs. L’accent mis par TMS Network (TMSN) sur la transparence dès le départ en fait le choix d’investissement évident.

