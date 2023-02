Les pièces GameFi comme SHIB et Decentraland (MANA) sont-elles aussi bonnes pour un investissement à long terme que TMS Network ? | Cryptomonnaie

Avec autant de crypto-monnaies sur le marché, peu survivront à long terme, et la survie se résume à leur application pratique. Certaines crypto-monnaies n’ont de valeur qu’à des fins spécifiques, tandis que d’autres sont plus polyvalentes et, par conséquent, précieuses à long terme.

De nombreuses personnes aiment utiliser les pièces cryptomonnaies GameFi telles que Shiba Inu (SHIB) et Decentraland (MANA), mais sont-elles aussi bonnes pour un investissement à long terme que des offres plus polyvalentes telles que le réseau TMS (TMSN) ? Lisez la suite pour découvrir la réponse !

Shiba Inu (SHIB) – Le memecoin du jeu

Shiba Inu (SHIB) a été un nom énorme dans les « pièces de monnaie meme » au cours des dernières années. Cette crypto-monnaie s’est développée à la manière virale des mèmes, et bien que cela puisse ne pas sembler être une bonne base pour une crypto-monnaie, Shiba Inu (SHIB) détient encore de nombreuses applications pratiques aujourd’hui.

Shiba Inu (SHIB) est pris en charge sur la plupart des sites Web GameFi et des plates-formes iGaming Web 3.0 sur lesquelles vous pouvez miser Shiba Inu (SHIB), acheter des NFT pour le métaverse ou effectuer tout autre achat dans le jeu avec crypto. GameFi représente l’avenir du jeu Web 3.0, et Shiba Inu (SHIB) en est un incontournable, mais rappelez-vous que Shiba Inu (SHIB) dérive d’un mème… il existe sûrement de meilleurs investissements à long terme !

Decentraland (MANA) – Un jeton GameFi dédié

Contrairement à Shiba Inu (SHIB), qui a été créé comme une blague, Decentraland (MANA) est une crypto-monnaie spécialement conçue pour les jeux Web 3.0. Decentraland (MANA) est une expérience de jeu métaverse décentralisée qui démontre une concurrence féroce pour les développeurs tels que Meta (anciennement Facebook), et l’économie interne du jeu est entièrement basée sur le jeton Decentraland (MANA).

Decentraland (MANA) est un excellent achat pour toute personne passionnée par le métaverse et GameFi, mais la valeur du jeton dépend grandement du succès du métaverse Decentraland (MANA). Cela n’indique pas que le jeton n’est pas un achat judicieux, mais ce n’est certainement pas un investissement à long terme aussi judicieux que d’autres alternatives cryptomonnaies.

TMS Network (TMSN) – Un investissement crypto pour le long terme

La crypto peut être un investissement lucratif à long et à court terme, mais elle est volatile, vous devez donc vous diversifier. Une façon de se diversifier consiste à investir dans d’autres actifs numériques, et c’est exactement ce que facilite TMS Network (TMSN). Contrairement aux jetons GameFi qui sont principalement pratiques à des fins de jeu, TMS Network (TMSN) permet à ses investisseurs d’utiliser le jeton $TMS pour financer une large gamme d’instruments d’investissement, tels que les ETF, les devises et les actions.

Parallèlement à ces instruments d’investissement, TMS Network (TMSN) sert également de plate-forme d’éducation commerciale. Les propriétaires de jetons ont accès à des ressources pédagogiques, des outils, des vidéos et des webinaires, en plus d’outils avancés tels que l’analyse en chaîne, les robots de trading automatisés et les signaux de trading d’arbitrage.

Cela permet aux investisseurs d’élaborer une stratégie d’utilisation du réseau TMS (TMSN) sur le long terme. La transparence, la sécurité et l’efficacité sont également des valeurs fondamentales derrière TMS Network (TMSN), et cela devrait finalement conduire à une prévente réussie. Dans l’ensemble, il ne faut pas s’étonner que TMS Network (TMSN) soit un meilleur investissement à long terme que les jetons GameFi tels que Shiba Inu (SHIB) et Decentraland (MANA).

Dernières pensées

Dans l’ensemble, les crypto-monnaies GameFi telles que Decentraland (MANA) et Shiba Inu (SHIB) présentent un grand potentiel pour faire avancer la crypto, mais leur valeur à long terme dépend du succès de ces innovations. TMS Network (TMSN), d’autre part, a reconnu que de nombreux investisseurs en cryptomonnaie cherchent à diversifier leurs portefeuilles, ce qui aidera le réseau à prospérer à long terme.

