Prédiction du prix du bitocoin : la tendance est votre amie | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est en mode consolidation après avoir augmenté de 5 % le 17 janvier

Les haussiers pourraient se rassembler vers la zone de liquidité de 26 500 $

L’invalidation de la thèse haussière est une brèche sous les indicateurs de croisement à 22 985 $.

Le prix du Bitcoin affiche des éléments techniques qui renforcent le récit haussier nouvellement établi. Traider devrait garder un œil attentif sur Bitcoin car une hausse et une volatilité sont susceptibles de se produire.

Le prix du Bitcoin pourrait remonter à nouveau

Le prix du Bitcoin se négocie dans une fourchette après un gain de 5 % le 17 janvier. Selon l’API d’échange Binance, la hausse de 5 % a enregistré le plus grand nombre de transactions pour Bitcoin cette année, avec des transactions de 495 000 $ pendant la reprise. Le pic est survenu un jour après que les baissiers aient forgé une baisse de 3%, ce qui était également le jour le plus important à l’époque, avec environ 450 000 dollars de transactions. Il convient de noter que la chandelle baissière a été presque entièrement inversée, les haussiers ayant clôturé au-dessus du cours d’ouverture de la veille à 24 569 $ le 17 janvier.

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 24 646 $. La moyenne mobile exponentielle sur 8 jours (EMA) s’approche d’un croisement haussier au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours, ce qui pourrait potentiellement conduire à un pic vers des niveaux de prix plus élevés. Les indicateurs en collision suggèrent qu’à court terme, la tendance s’oriente vers un biais haussier, susceptible d’attirer davantage d’acheteurs sur le marché.

Compte tenu du croisement potentiel de l’EMA de 8 jours au-dessus du SMA de 21 jours, il est possible que le prix de Bitcoin rencontre un obstacle de 25 000 $ et continue avec le rallye d’hiver. Un objectif prudent serait le niveau de 26 500 $, un niveau de liquidité non étiqueté de l’événement de liquidation de 2022. Une violation de la région de 26 500 $ entraînerait une augmentation de 7,4 % de la valeur marchande.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse haussière se produirait si le prix de Bitcoin devait passer en dessous des indicateurs de croisement à 22 985 $. Si la brèche se produit, Bitcoin pourrait potentiellement retester le niveau de support à 21 000 $, ce qui se traduit par une baisse de 15 % du prix de Bitcoin aujourd’hui.

