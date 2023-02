Cardano Prix Prediction: la gestion des risques est essentielle pour ADA à ces niveaux de prix | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano se consolide après un rallye de 5% et montre un potentiel pour un croisement haussier de deux moyennes mobiles importantes.

L’invalidation de la thèse haussière est actuellement en dessous du creux de swing au-dessus de 0,385 $.

Le prix de Cardano a montré des signes d’une tendance haussière continue après un pic le 17 janvier. Alors que le marché se consolide, les traders doivent surveiller de près le jeton de contrat intelligent pour un commerce rentable.

Avertissement sur le signal de prix de Cardano pour les commerçants

Le prix de Cardano entre dans une consolidation le week-end après un rallye de 5% le 17 janvier. Le pic de dernière minute a été catalysé par le support à la fois de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours et de la moyenne mobile simple sur 21 jours. Au moment de la rédaction, les indicateurs s’enroulent et sont réglés pour produire une croix haussière. Si la croix se manifeste, le prix de Cardano pourrait remonter vers des objectifs plus élevés.

Le prix de Cardano oscille actuellement à 0,45 $. L’indice de force relative suggère qu’il faut faire preuve de prudence lorsque l’on vise des niveaux de prix plus élevés, car le sommet de cette semaine à 0,420 $ montre des divergences avec les hausses précédentes près de la barrière de 0,40 $ jusqu’à la zone de 0,30 $. Cela pourrait être un signal précoce d’un retournement du marché, mais les traders ne pourront l’identifier qu’avec le recul d’un mouvement à la baisse.

Compte tenu de ces facteurs, une saine gestion des risques devrait être appliquée, mais en maintenant une thèse haussière. La prochaine cible à viser pour les traders serait la zone de 0,43 $, ce qui entraînerait une augmentation de 9 % par rapport au prix actuel de Cardano.

ADA.USDT Graphique sur 1 jour

L’invalidation de la thèse haussière est actuellement inférieure au creux de balancement au-dessus des moyennes mobiles enroulées à 0,385 $. Cela permettra aux traders de participer à un mouvement haussier tout en maintenant leurs risques exceptionnellement bas. Si le point d’invalidation est franchi, les traders peuvent s’attendre à une baisse aussi basse que la zone de 0,30 $ pour contester le point d’origine de la divergence de l’indice de force relative. Une telle décision entraînerait une diminution de 25 % de la valeur marchande actuelle de Cardano.

