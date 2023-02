ApeCoin et Solana récupèrent la valeur perdue en février 2023 alors que les investisseurs soutiennent TMS Network pendant la prévente | Cryptomonnaie

Faits marquants de l’investissement dans la cryptomonnaie

Février 2023 a été un mois positif pour le marché des crypto-monnaies, ApeCoin (APE) et Solana (SOL) récupérant la valeur perdue. Cependant, la véritable star de l’émission est TMS Network (TMSN), une plateforme de trading décentralisée qui fait des vagues lors de sa phase de prévente.

Les investisseurs sont impatients de mettre la main sur les jetons TMS Network (TMSN), qui offrent un moyen sûr et efficace de négocier sur divers marchés et de gagner des commissions sur les volumes échangés dans le monde entier. Avec la communauté crypto en effervescence à propos de TMS Network (TMSN), cet article examinera de plus près ce qui rend ce projet si unique.

Réseau TMS (TMSN)

Avec le lancement récent de sa prévente, TMS Network (TMSN) s’impose comme le premier choix des investisseurs, fort de son engagement en matière de transparence et de sécurité. La plate-forme permet à ses utilisateurs de tout échanger, des métaux précieux aux actions et actions, le tout en utilisant leurs portefeuilles de crypto-monnaie, et sans avoir besoin de créer un nouveau compte de trading.

En plus d’offrir à ses utilisateurs un accès facile et sécurisé à un large éventail de marchés, TMS Network (TMSN) vise à mettre en place une solide variété de webinaires, d’ateliers et de didacticiels éducatifs, tous conçus pour aider ses utilisateurs à maximiser leurs profits.

Deux des fonctionnalités les plus intéressantes disponibles pour les détenteurs de jetons TMS sont un programme de partage des revenus de commission qui permet une véritable accumulation de revenus passifs pour les détenteurs de jetons et la possibilité de configurer des robots de trading qui imitent les commerçants préférés d’un investisseur. Les détenteurs de jetons TMS Network (TMSN) pourront également voter sur la direction que prend le réseau et accéder à la recherche premium.

En offrant des options de négociation à faible coût pour une variété d’opportunités d’investissement, un traitement rapide des transactions et un accès à des analyses en temps réel et historiques sur la chaîne, TMS Network (TMSN) cherche à gagner la confiance et le support des investisseurs. L’avenir s’annonce prometteur pour TMS Network, qui continue de démontrer sa compréhension des besoins exacts de ses investisseurs.

ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) est le jeton officiel de la populaire collection Bored Ape Yacht Club NFT. Il attire l’attention en raison de la popularité des NFT et du support des célébrités. ApeCoin (APE) peut être utilisé comme méthode de paiement décentralisée et est coté sur plusieurs bourses majeures.

En février 2023, ApeCoin (APE) a connu une reprise significative de sa valeur après avoir subi une baisse au début de 2022. Cette reprise peut être attribuée à la popularité continue des NFT du Bored Ape Yacht Club et à l’intérêt croissant pour les jeux basés sur la blockchain et le métaverse. . ApeCoin (APE) DAO jouera un rôle crucial dans la détermination de son succès futur, car il est chargé de décider comment le jeton sera utilisé et intégré dans le métaverse.

L’avenir d’ApeCoin (APE) dépendra de la croissance des NFT du Bored Ape Yacht Club et de son intégration dans les jeux basés sur la blockchain et le métaverse. Bien que ApeCoin (APE) ait le potentiel de devenir une monnaie utilitaire, le marché de la crypto-monnaie est très volatil, il est donc important de rechercher et de connaître les réglementations locales avant d’investir.

Solana (SOL)

Solana (SOL) est une crypto-monnaie populaire qui fonctionne sur le mécanisme de consensus efficace de preuve d’historique et n’a aucun frais de transaction, permettant des transactions rapides et à faible coût. Un hôte populaire pour les NFT, Solana (SOL) est la quatrième plus grande blockchain sur OpenSea. Le prix du jeton SOL de Solana a connu une augmentation significative en 2021, et Solana (SOL) est actuellement classé 7e en termes de capitalisation boursière.

Ces derniers temps, Solana (SOL) a connu une augmentation constante de sa valeur, se remettant du krach boursier du début de 2022. Cela peut être attribué à la popularité croissante des NFT et à l’intégration de Solana (SOL) en tant que plate-forme d’hébergement de NFT. .

Pour résumer

Alors qu’ApeCoin (APE) et Solana (SOL) dépendent quelque peu de la popularité des NFT pour maintenir leur valeur, TMS Network (TMSN) est en passe de devenir une plateforme de trading décentralisée de premier plan. TMS Network (TMSN) offre une opportunité unique d’attirer des investisseurs enthousiastes à l’idée d’apprendre à négocier sur plusieurs marchés à l’aide de paiements par crypto-monnaie. Quiconque souhaite maximiser ses profits devrait investir dans la prévente de jetons TMS de TMS Network.

Cet article est sponsorisé

