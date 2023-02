Le jeton NFT ApeCoin se rallie de 8% alors qu’OpenSea annonce zéro frais dans sa rivalité contre Blur | Cryptomonnaie

D’autres modifications apportées au marché NFT ont noté le passage à des revenus de créateurs facultatifs (0,5 % minimum) pour toutes les collections.

Le marché NFT Blur a dépassé OpenSea en termes de volume de transactions hebdomadaire.

Le jeton natif de la collection BAYC NFT, Apecoin (APE), a noté une forte augmentation de 7% de la valeur du prix.

Alors que la lutte pour devenir la plus grande collection NFT n’est pas terminée, la lutte pour le plus grand marché NFT est en hausse. OpenSea est enfin confronté à des défis dans son autorité sur le marché NFT de la part du marché récemment lancé «pro-NFT trading» Blur.

L’avenir d’OpenSea devient Blur-ry !

Comme indiqué par Netcost-Security, les transactions hebdomadaires traitées par ces deux places de marché NFT diffèrent considérablement en volume. Alors qu’OpenSea est responsable d’une domination de près de 23 % sur le marché, le traitement de transactions d’une valeur d’un peu plus de 73 millions de dollars. Le tout nouveau marché a traité près de 207 millions de dollars de transactions, ce qui a entraîné le dépassement constaté au cours des dernières semaines.

Constatant cette évolution rapide de la fidélité des investisseurs, OpenSea a décidé de prendre quelques mesures dans le sens qui assurerait la fidélisation. Aux premières heures de samedi, le marché NFT a annoncé qu’il réduirait ses frais de négociation à 0% pour une durée limitée. En plus de cela, OpenSea passe aux revenus facultatifs des créateurs (0,5 % minimum) pour toutes les collections sans application en chaîne (anciennes et nouvelles).

11/ C’est le début d’une nouvelle ère pour OpenSea. Nous sommes ravis de tester ce modèle et de trouver le bon équilibre d’incitations et de motivations pour tous les participants de l’écosystème – créateurs, collectionneurs et acheteurs et vendeurs puissants. — OpenSea (@opensea) 17 février 2023

Cela devrait ramener les transactions récentes et l’argent qu’OpenSea a perdu au profit de Blur, qui pourrait gagner plus maintenant que son jeton natif a été lancé. Cependant, le plus grand impact a été noté par quelque chose au-delà des limites des marchés.

ApeCoin prend les devants

Parmi les meilleurs jetons DeFi figure l’ApeCoin, la crypto-monnaie native de la collection NFT du Bored Ape Yacht Club (BAYC). Considéré également comme le plus gros jeton NFT, APE a noté une augmentation des prix peu de temps après l’annonce d’OpenSea.

Graphique APE/USD sur 1 jour

La valeur de la crypto-monnaie a augmenté d’un peu plus de 8 % pour amener l’APE à 5,57 $, contre 5,16 $. Il reste à voir si l’augmentation des prix se maintiendra au cours des prochaines séances de négociation, car le marché est actuellement vulnérable aux corrections tout autant qu’à un élan normal.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :