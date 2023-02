Le PDG de Binance dément les rumeurs de radiation alors que les régulateurs américains intensifient la répression de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Le responsable de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré qu’aucun jeton basé aux États-Unis n’était retiré de la liste.

Bloomberg a affirmé que Binance envisageait de rompre les liens avec ses partenaires américains suite à la répression réglementaire.

Plus tôt cette semaine, Paxos a interrompu l’émission de BUSD suite à l’avertissement de la SEC concernant un procès.

Binance étant un acteur clé de l’industrie de la cryptomonnaie, il est de temps en temps susceptible de faire l’objet de contrôles réglementaires. Cependant, les différences croissantes semblaient faire pression sur la société de cryptomonnaie pour qu’elle recule de quelques pas. Bien que le cas soit vrai, la tête de Binance a une vision différente.

Le PDG de Binance, CZ, dit non au FUD

Le directeur général (PDG) de Binance, Chengpang Zhao (CZ), dans un simple tweet vendredi, a démenti les informations selon lesquelles la société mettrait fin à ses relations avec ses partenaires basés aux États-Unis. CZ a tweeté que le rapport de Bloomberg suggérant que l’échange de crypto-monnaie supprimant tous ses actifs numériques basés aux États-Unis n’était rien d’autre que FUD.

Plus tôt le 17 février, Bloomberg a affirmé qu’en raison de la surveillance croissante des agences gouvernementales et des régulateurs, Binance envisageait de rompre ses liens avec ses partenaires commerciaux dans le pays.

Citant des membres du personnel familiers avec la société, Binance aurait été en train de se retirer en raison des enquêtes auxquelles elle était confrontée de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC), de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), du ministère de la Justice, etc.

Cependant, CZ n’a pas tardé à rejeter toutes ces rumeurs en déclarant,

« Nous avons retiré certains investissements potentiels ou des offres sur des entreprises en faillite aux États-Unis pour l’instant. Demandez d’abord la permission.

Cela suggère que CZ et Binance cherchent à se conformer aux réglementations et règles établies par les autorités concernées. En fin de compte, cela éliminerait tous les obstacles auxquels l’entreprise pourrait être confrontée alors qu’elle tente de doubler ses expansions et ses partenariats.

Binance, Paxos et SEC

Plus tôt cette semaine, Paxos a arrêté l’émission de pièces stables Binance USD (BUSD) après que la SEC a envoyé à la société un avis Wells. L’avis était essentiellement un avertissement de l’agence avertissant des mesures d’exécution, alléguant que le BUSD était un titre non enregistré.

Peu de temps après l’avis, le Département des services financiers de New York (NYDFS) a également ordonné à Paxos d’arrêter l’émission de BUSD jusqu’à nouvel ordre. Le PDG de Binance a commenté la répression de la SEC en déclarant :

« Binance continuera à soutenir le BUSD dans un avenir prévisible… Compte tenu de l’incertitude réglementaire persistante sur certains marchés, nous examinerons d’autres projets dans ces juridictions pour nous assurer que nos utilisateurs sont à l’abri de tout préjudice indu. »

