Prédiction des prix des crypto-monnaies : Lido DAO, Bitcoin et Cryptos – American Wrap 17 février | Cryptomonnaie

Le prix du Lido Dao (LDO) était en larmes ce matin alors que les traders sortaient en trombe lors de la session Asie-PAC. Ce sentiment haussier pourrait prendre le dessus pendant la session européenne et faire de LDO une grande valeur aberrante car il a dépassé les autres principales crypto-monnaies et a même divergé des actions sur le pied arrière. Il en résulte que les traders détiennent déjà plus de 7% de gains près de la cloche d’ouverture des États-Unis, avec 8% supplémentaires devant être dépassés par les traders vers la cloche de clôture de cette semaine de travail.

Un indicateur de prix Bitcoin (BTC 23 880 $) a clignoté en vert pour la quatrième fois seulement cette semaine dans un avertissement majeur aux traders.

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies ont reçu une douche froide jeudi sur des chiffres très élevés de l’indice des prix à la production. Non seulement les chiffres récents étaient plus élevés, mais les chiffres précédents ont également été révisés à la hausse. Cela indique que la situation en termes d’inflation n’est pas si rose du tout, mais les marchés ne doivent pas oublier que le président de la Fed américaine, Jerome Powell, a averti que l’impact réel de ce que fait la Fed pourrait se faire sentir avec un effet différé.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :