Prédiction de prix Lido DAO: LDO devrait flirter avec une pause au-dessus de 3 $ ce vendredi | Cryptomonnaie

Le prix du Lido Dao a augmenté de plus de 7% vendredi près de la cloche d’ouverture américaine.

LDO devrait flirter avec une pause au-dessus de 3 $ ce vendredi.

Attendez-vous à voir les traders frapper à 3,37 $ pour une pause à la hausse ce week-end.

Le prix du Lido Dao (LDO) était en larmes ce matin alors que les traders sortaient en trombe lors de la session Asie-PAC. Ce sentiment haussier pourrait prendre le dessus pendant la session européenne et faire de LDO une grande valeur aberrante car il a dépassé les autres principales crypto-monnaies et a même divergé des actions sur le pied arrière. Il en résulte que les traders détiennent déjà plus de 7% de gains près de la cloche d’ouverture des États-Unis, avec 8% supplémentaires devant être dépassés par les traders vers la cloche de clôture de cette semaine de travail.

Un rallye de 8% est attendu dans les dernières heures de vendredi et de 20% le week-end pour le prix du Lido Dao

Le prix du Lido Dao connaît une reprise stupéfiante, car les traders semblent être totalement résistants aux chiffres de l’IPP américain brûlant qui sont arrivés jeudi et ont déclenché un lot de force du dollar américain. Avec des haussiers allant à l’encontre de l’évolution du marché mondial, l’action des prix dans LDO est revenue à son niveau approximatif de mercredi soir. Les traders sont aux commandes ici et ont de bonnes chances de faire des progrès substantiels.

LDO pour ce vendredi a un niveau de profit proche de 3 $ au niveau de résistance mensuel R1. Avec un gain de plus de 7 % lors de la séance de négociation européenne, un autre 8 % lors de la séance américaine serait une très belle performance. Attendez-vous à ce que les traders appuient encore plus sur la pédale d’accélérateur samedi et dimanche avec 3,37 $ alors que le niveau pivot marquait sur le graphique, portant plus de 28% des gains par rapport à l’endroit où LDO se négocie au moment ou à l’écriture.

Graphique journalier LDO/USD

Voyant que les haussiers ont dû abandonner l’action des prix jeudi, un autre lot de données économiques la semaine prochaine pourrait envenimer le ton. Si davantage de chiffres à la hausse confirmaient une inflation plus élevée dans la zone euro, cela déclencherait une autre fuite à court terme vers des valeurs refuges. LDO chuterait à nouveau et pourrait chuter même vers 2 $, selon la gravité des données disponibles.

