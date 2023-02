Le prix de Cronos (Crypto.com) envisage un décollage de 31% alors que les traders CRO prennent de l’ampleur | Cryptomonnaie

Le prix des pièces Crypto.com fait preuve de résilience après les chiffres inflationnistes optimistes du PPI américain.

Le CRO devrait sauter plus haut et récupérer une grande partie des pertes subies à partir de jeudi.

Attendez-vous à ce que le rallye se poursuive au cours du week-end, avec 0,09 $ comme objectif de profit d’ici dimanche.

Le prix Cronos (CRO) a vu ses efforts du début de la semaine être complètement effacés, car les traders CRO ont dû s’écarter des chiffres du PPI américain qui traversaient les marchés. Cela aurait pu être la scène d’ouverture du célèbre film d’Indiana Jones avec des traders juste à temps pour se retirer et ne pas être écrasés par la grosse boule de pierre baissière qui vient droit sur eux. Alors que les traders CRO gardent la tête froide, l’action des prix s’accélère et montre des signes d’une reprise rapide et rapide. Un rallye de 18% est au programme vers dimanche.

Tout le monde aime un profit de 18 % un dimanche après-midi

Le prix de Cronos a des traders dépoussiérant les chiffres du PPI américain assez rapidement. Une personne soutient même les traders CRO dans leur conviction, cette personne étant le président de la Fed américaine, Jerome Powell. Au début de ce mois, lors de la réunion de la Fed et de la décision de hausse des taux, Powell a averti qu’il pourrait y avoir des ratés en cours de route et des points de données contredisant la situation malgré le processus de désinflation en cours.

Le CRO pourrait lentement augmenter ce vendredi, car les traders seront conscients du risque de rebond d’un chat mort. L’action des prix devrait encore bien se maintenir et pourrait voir des mouvements rapides si la session américaine devenait positive pour les actions américaines, les crypto-monnaies étant tirées plus haut pour le trajet. L’objectif de profit du vendredi est de 0,09 $ avec 0,10 $ arrivant dimanche.

Graphique journalier CRO/USD

Le risque baissier vient du fait que le plus bas de vendredi est proche d’une zone de support volumineux. À un niveau pivot, le pivot mensuel et la moyenne mobile simple sur 55 jours sont tous très proches dans la zone de 0,075 $. Attendez-vous à une forte baisse vers 0,06 $ si ces triples couches se brisent à la baisse sous une pression baissière.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :