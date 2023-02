Premier acteur en Asie : l’élan de la crypto s’essouffle alors que Bitcoin recule à 23 600 $ | Cryptomonnaie

Des prix

Bitcoin monte tôt au-delà de 25 000 $, tombe tard en dessous de 23,5 000 $

Le bitcoin a de nouveau augmenté jeudi, puis ce n’était pas le cas, car les investisseurs semblaient avoir des doutes sur l’inflation perspicace, la politique monétaire de la Fed et les problèmes de l’industrie de la cryptomonnaie.

Le plus grand actif numérique par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 23 618 $, en baisse de 4,8 % au cours des dernières 24 heures et bien loin de son sommet du début de la journée au-dessus de 25 100 $. Cette marque représentait le premier séjour de BTC au-dessus de 25 000 $ depuis août, reflétant un optimisme croissant concernant l’inflation et l’économie. Mais les deux ont semblé disparaître en l’espace de quelques heures alors qu’un pic inattendu de 0,7% d’un mois à l’autre de l’indice des prix à la production (PPI) de janvier suggérait que la banque centrale américaine n’avait pas encore réussi à maîtriser les hausses de prix qui ont tourmenté le marché. économique depuis plus d’un an.

Les problèmes spécifiques à l’industrie au cours de la journée ont également rappelé que la crypto elle-même restait sur un terrain rocheux alors que l’analyste de la banque d’investissement DA Davidson Chris Brendler a rétrogradé Coinbase (COIN) à neutre à l’achat; un juge de New York supervisant l’affaire de fraude criminelle de Sam-Bankman Fried a averti qu’il pourrait révoquer le cautionnement de l’ancien PDG de l’échange de crypto en disgrâce FTX si Bankman-Fried continuait à défier les conditions de mise en liberté sous caution ; et le protocole de financement décentralisé (DeFi) Platypus Finance a subi une attaque de prêt flash avec une perte potentielle de 8,5 millions de dollars.

D’autres cryptos deviennent rouges

Ether a suivi un chemin similaire à BTC, passant bien au-dessus de 1 700 $ pour la deuxième journée consécutive avant de reculer. La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière a récemment changé de mains à environ 1 650 $, en baisse de plus d’un point de pourcentage. D’autres cryptos majeurs ont également basculé avec APT, le jeton du protocole de couche 1 Aptos, qui a récemment chuté de 7,9 % après avoir augmenté de plus de 9 % plus tôt dans la journée. MATIC, le crypto natif de la blockchain de couche 2 Polygon Network a augmenté de plus de 6,3 %, malgré les gains d’appariement antérieurs. Les pièces de monnaie populaires DOGE et SHIB étaient toutes deux fermement dans le rouge un jour après avoir augmenté généreusement.

L’indice du marché CoinDesk, une mesure de la performance globale des marchés de la cryptomonnaie, a récemment baissé d’environ 3,8 % après avoir passé une grande partie des 36 heures précédentes dans le vert.

Les marchés boursiers, quant à eux, ont fléchi aux données PPI avec le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA), tous en baisse de plus d’un point de pourcentage. Les investisseurs restent méfiants face à un marché de l’emploi vigoureux, un signe inflationniste suggérant que la croissance économique demeure solide.

Pourtant, le récent rallye crypto a un certain nombre d’analystes optimistes quant aux prix. « L’IPC aux États-Unis a joué un rôle moins influent, car de plus en plus de preuves montrent que l’inflation s’est avérée tenace à combattre, et les investisseurs s’adaptent et se lancent prudemment dans des actifs risqués comme moyen de faire face. », Adrian Wang, fondateur et PDG de la société de gestion de patrimoine d’actifs numériques Metalpha Limited, a déclaré avant le ralentissement de jeudi.

« Nous pouvons nous attendre à ce que le marché devienne plus haussier », a-t-il déclaré.

Et Darius Tabatabai, co-fondateur de Vertex Protocol, une bourse décentralisée basée à Londres, a déclaré que les marchés de la cryptomonnaie semblaient disposés à surmonter les innombrables problèmes de l’industrie. « La nouvelle selon laquelle la SEC enquêtait sur le BUSD plus tôt cette semaine a entraîné un certain recul des prix, mais le marché semblant ignorer lentement les nouvelles et les données sur les ventes au détail faisant allusion à un atterrissage en douceur de l’inflation, et nous pourrions avoir l’étoffe d’un autre marché haussier », a déclaré Tabatabai.

Connaissances

Les effets de contagion de la recherche d’Alameda persistent alors que les startups reportent leurs lancements de jetons

Le marché de la cryptomonnaie est aux prises avec un « écart d’Alameda », plusieurs projets reportant leurs plans de lancement de jetons en raison d’un manque de liquidité malgré la flambée des prix du bitcoin (BTC) et de l’éther (ETH).

Les données de la plate-forme de suivi des prix crypto CoinMarketCap montrent que les nouvelles applications de pièces ont chuté tout au long de 2022, passant de 10 264 au premier trimestre à 6 350 au quatrième. La baisse s’est accélérée vers la fin de l’année après l’effondrement de l’échange de crypto FTX et de sa société sœur Alameda Research en novembre. Avant de faire faillite, Alameda était l’un des plus grands teneurs de marché, fournissant des milliards de dollars de liquidités aux jetons à grande et petite capitalisation.

Depuis le début de l’année, le chiffre n’est que de 3 000 demandes.

« Après FTX, nous avons vu la liquidité s’assécher jusqu’à 50% sur les principales pièces », a déclaré Guilhem Chaumont, PDG du teneur de marché et de courtage basé à Paris Flowdesk, dans un e-mail. « Sur les petites capitalisations boursières, la réduction de la liquidité a été encore pire car Alameda a fermé tout son support aux émetteurs de jetons et d’autres grands teneurs de marché ont réduit leur exposition et leur activité. »

Chaumont a déclaré qu’il conseillait aux projets de reporter de trois à six mois. Flowdesk s’attend à ce que le marché baissier dure encore 12 à 18 mois.

Le mois dernier, la bourse récemment décentralisée dYdX a annoncé qu’elle prévoyait de retarder son déverrouillage de jetons, qui libérerait plus de 150 millions de jetons aux premiers investisseurs et fondateurs, jusqu’en décembre 2023 dans l’espoir que le marché se soit rétabli d’ici là. Les personnes familières avec la question disent que c’est en raison de préoccupations concernant la liquidité du marché.

La liquidité sur les marchés du bitcoin et des éthers, mesurée par la profondeur du marché de 2%, s’est tarie depuis la chute d’Alameda, ce qui rend plus difficile pour les commerçants d’exécuter de grosses commandes sans affecter le prix du marché et pour les projets d’émettre de nouveaux jetons.

La profondeur de 2 % représente une collection d’ordres d’achat et de vente à moins de 2 % du prix moyen – la moyenne des cours acheteur et vendeur/vendeur étant cotée à un moment donné. Les données suivies par Kaiko, basée à Paris, montrent que la profondeur du marché de 2% pour BTC est tombée à moins de 8 000 BTC en janvier, alors même que la crypto-monnaie a augmenté de plus de 40%.

«La liquidité de la cryptomonnaie est dominée par une poignée de sociétés de négoce, dont Wintermute, Amber Group, B2C2, Genesis, Cumberland et (aujourd’hui disparu) Alameda. Avec la perte de l’un des plus grands teneurs de marché, nous pouvons nous attendre à une baisse significative de la liquidité, que nous appellerons le « Alameda Gap », a écrit Kaiko dans une note d’information de novembre.

Les données d’Arkham Intelligence montrent que les soldes des principaux teneurs de marché ont chuté. Cumberland a actuellement un solde de 75 millions de dollars, contre environ 220 millions de dollars début décembre; Wintermute a 122 millions de dollars, contre 1,7 milliard de dollars en février dernier et 4 milliards de dollars fin octobre 2021, lorsque le marché haussier a atteint son apogée.

Amber Group, qui a abandonné un accord de parrainage avec l’équipe de football britannique de Chelsea en décembre, a connu plusieurs séries de licenciements. Arkham dit qu’il dispose actuellement d’un solde de 92 millions de dollars, contre un pic d’environ 350 millions de dollars à la mi-2022.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, a déclaré March Zheng, co-fondateur et associé directeur de Bizantine Capital.

« Les marchés de la cryptomonnaie sont de nature cyclique, mais ils ont besoin de conditions de test de résistance comme ces derniers mois pour prouver leur résilience à long terme », a-t-il déclaré à CoinDesk dans une note. « L’activité d’émission de nouveaux jetons a diminué, mais cela donne plus d’opportunités aux projets en place et aux meilleurs projets. »

Zheng souligne les développements à Hong Kong comme des sentiments haussiers pour le marché.

Pendant ce temps, le marché continue de se redresser, le bitcoin dépassant 24,5 000 $ pendant les heures de bureau en Asie jeudi, tandis que les shorts ont subi des pertes de liquidation considérables.

