Interpol considère le maintien de l’ordre dans le métaverse – Comment cela affectera-t-il decentraland, le Sandbox et le réseau TMS ? | Cryptomonnaie

Interpol a l’intention de contrôler le Metaverse. Cela pose plusieurs questions juridiques, technologiques et même éthiques. Quel que soit le résultat, cela affectera les acteurs du métaverse tels que Decentraland (MANA) et The Sandbox (SAND), offrant une opportunité passionnante pour l’investisseur de tirer parti de jetons tels que TMS Network (TMSN) – maintenant dans la première phase de sa prévente à un prix de 0,0047 $ – à leur avantage.

Decentraland (MANA) et le Sandbox (SAND) – Deux influenceurs clés du métaverse

L’un des principaux moteurs du métaverse est la capacité de créer – puis d’acheter et de vendre – des actifs numériques. Toute transaction a besoin d’une devise, et Decentraland (MANA) et The Sandbox (SAND) sont les deux pièces les plus importantes dans ce domaine.

Decentraland (MANA) consiste à créer un monde virtuel où les utilisateurs peuvent créer, expérimenter et monétiser du contenu et des applications. Dans Decentraland (MANA), les utilisateurs possèdent leur terrain virtuel et peuvent l’utiliser pour construire tout ce qu’ils veulent, des jeux et des expériences aux boutiques virtuelles et plus encore. Les actifs commerciaux de Decentraland utilisent la pièce Decentraland (MANA), qui peut être gagnée dans le métaverse, et les pièces Decentraland (MANA) peuvent être achetées et vendues sur des bourses.

Le Sandbox (SAND) est une plate-forme de jeu où les utilisateurs peuvent créer, partager et jouer à des jeux et des expériences. Dans The Sandbox (SAND), les utilisateurs peuvent acheter des biens immobiliers virtuels, tels que des parcelles de terrain virtuelles, et les utiliser pour créer et publier des jeux et des expériences auxquels d’autres peuvent jouer. La monétisation de ces actifs numériques est pilotée par la pièce The Sandbox (SAND).

Étant donné que les jetons Decentraland (MANA) et The Sandbox (SAND) peuvent être achetés et vendus indépendamment de leurs plates-formes, ils sont une crypto-monnaie aussi pertinente et réelle que Bitcoin (BTC) – et, selon le raisonnement d’Interpol – les crimes dans le métaverse « sont aussi réels comme des crimes dans le monde physique.

Bien que cette proposition de maintien de l’ordre fasse l’objet d’arguments à la fois pour et contre, elle n’a pas influencé les prix de Decentraland (MANA) ou de The Sandbox (SAND), qui sont tous deux dans une forte tendance à la hausse.

Decentraland (MANA) a doublé de valeur depuis le jour de l’An, et The Sandbox (SAND) a enregistré une reprise substantielle de 50 % d’un mois à l’autre.

L’implication d’Interpol dans le Metaverse peut être le sentiment de sécurité dont les investisseurs en crypto ont besoin, avec un recours légal dans la sphère numérique. Cette confiance se reflétera dans les prix des pièces, et les prédictions de prix pour Decentraland (MANA) et The Sandbox (SAND) sont incroyablement favorables.

TMS Network (TMSN) – Un échange pour combler le fossé du métaverse

La cryptoverse en est encore à ses balbutiements et de nombreux défis restent à résoudre. TMS Network (TMSN) est une nouvelle bourse décentralisée unique en son genre où les traders peuvent négocier des CFD, des actions, des devises et des actifs cryptomonnaies – y compris Decentraland (MANA) et The Sandbox (SAND) – sans avoir besoin d’un tiers. intermédiaire du parti.

Le trading sur le marché est alimenté par des jetons TMS. Le trading sur le réseau TMS (TMSN) offre aux traders et aux investisseurs la possibilité de déposer et de retirer des fonds instantanément, de gagner des commissions et de négocier en utilisant des frais réduits par rapport aux autres plateformes.

Toutes les transactions du réseau TMS (TMSN) sont ouvertes à l’examen sur un grand livre public, ce qui confère une plus grande transparence à toutes les transactions. Cela réduit considérablement le risque de cybercriminels opportunistes et fait de TMS Network (TMSN) un réseau commercial plus efficace.

La commodité et la fonctionnalité de TMS Network (TMSN) ouvrent une nouvelle façon de s’engager avec le métaverse. TMS Network (TMSN) est en passe de devenir une influence significative dans le cryptoverse. Les premiers investisseurs ont tendance à voir une croissance exponentielle et des rendements élevés, et investir dans TMS Network (TMSN) est quelque chose que l’investisseur avisé en crypto sera bien avisé d’envisager.

