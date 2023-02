Le taux de déflation d’Ethereum s’accélère de jour en jour : voici à quoi s’attendre du prix de l’ETH | Cryptomonnaie

L’émission d’Ethereum a atteint son niveau le plus déflationniste depuis la fusion, lorsque l’actif est passé de la preuve de travail à la preuve de participation.

Le prix des ETH a atteint son plus haut niveau depuis la mi-septembre, surfant sur la vague de sentiment haussier parmi les acteurs du marché.

L’offre en circulation de l’altcoin a diminué de 40 millions de dollars depuis la fusion, et le prix de l’ETH a atteint un sommet de cinq mois.

Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, est devenue déflationniste depuis sa transition vers la preuve de participation. L’émission de l’altcoin est en baisse constante tandis que son prix, quant à lui, a atteint un sommet de cinq mois.

À 1 700 $, le prix de l’Ethereum a atteint son plus haut niveau depuis septembre 2022, comme preuve de la diminution de l’offre et de la demande constante des acteurs du marché qui ont fait monter la crypto-monnaie à la hausse.

Lisez aussi: Trois altcoins à acheter en 2023 si ce rallye haussier se poursuit

Ethereum devient déflationniste avec une émission négative en 2023

Ethereum, le plus grand altcoin de l’écosystème crypto, a connu une diminution de son émission depuis la fusion. La fusion a été l’événement où l’ETH est passé d’un mécanisme de consensus traditionnel de preuve de travail à une preuve de participation (PoS), réduisant sa consommation d’énergie jusqu’à 99 %.

Par la dynamique de l’offre et de la demande, la diminution de l’offre de l’altcoin couplée à une demande constante a alimenté une hausse de son prix. Le prix Ethereum a effacé ses pertes depuis septembre 2022 et est revenu au-dessus de 1 700 $ plus tôt dans la journée.

Tableau des prix Ethereum

Sur la base des données d’UltraSound.Money, un outil de suivi de l’offre en circulation d’Ethereum après la fusion, 120,49 millions d’ETH sont en circulation. Le nombre a diminué de 40 millions de dollars ou 23 651 jetons ETH depuis la transition réussie vers PoS.

Offre d’Ethereum depuis la fusion

Les données du tracker Ultrasound.Money révèlent que l’émission d’ETH a diminué à son niveau le plus déflationniste depuis septembre 2022. Il est intéressant de voir la hausse des prix parallèlement à la baisse de l’offre en circulation de l’altcoin.

En plus de la réduction de l’offre, plusieurs évolutions haussières sont prévues qui pourraient agir comme un catalyseur du prix de l’altcoin en 2023.

Les jetons ETH jalonnés sur le contrat de dépôt ETH2 ont récemment atteint des records

16,69 millions de jetons ETH ont été jalonnés, marquant un record dans l’histoire du contrat Beacon Chain. Malgré le prochain déverrouillage du jeton, les acteurs du marché jalonnent de manière agressive l’altcoin dans le contrat de dépôt ETH2.

Alors que la valeur des ETH jalonnés fluctue avec le prix d’Ethereum, le nombre total de dépôts sur le contrat Beacon Chain est un indicateur fiable de l’inclinaison et de l’intérêt des acteurs du marché pour le jalonnement des jetons ETH.

ETH 2.0 nombre total de dépôts

Comme le montre le graphique ci-dessus, le nombre total de dépôts ETH sur le contrat de dépôt ETH2 a constamment augmenté, atteignant un record.

Parallèlement au jalonnement sur Beacon Chain, les détenteurs d’ETH explorent le jalonnement liquide sur des protocoles comme Lido DAO (LDO) et le jalonnement sous quelque forme que ce soit réduit efficacement l’offre en circulation de l’actif, alimentant un récit haussier pour la crypto-monnaie.

La prochaine mise à niveau d’Ethereum à Shanghai est un catalyseur haussier

La mise à niveau d’Ethereum à Shanghai est prévue pour la mi-mars 2023 et les analystes de JP Morgan pensent que cela augmentera le ratio de mise de la blockchain à moyen terme. L’augmentation du ratio de jalonnement devrait correspondre à d’autres grands réseaux de blockchain PoS comme Solana et Cardano. Nikolaos Panigirtzoglou estime que le nombre de validateurs (qui attestent que les blocs sont exacts et les ajoutent à la blockchain) pourrait passer de 0,5 million à 2,2 millions et le rendement pourrait chuter de 7,4 % à environ 5 %.

La hausse du jalonnement est haussière pour l’actif, comme on l’a vu précédemment.

Le prix Ethereum cible le niveau de 2 500 $

Le prix d’Ethereum a récemment effacé ses pertes des cinq derniers mois, grimpant au niveau de 1 700 $ malgré l’incertitude croissante sur le marché de la cryptomonnaie.

Maintenant, les analystes pensent que l’altcoin devrait atteindre l’objectif de 2 500 $. @Wolf, un influenceur crypto et analyste technique sur Twitter a identifié 1 935 $ comme la prochaine résistance immédiate d’Ethereum dans sa tendance haussière.

Tableau des prix ETH/USD

L’objectif de Wolf pour Ethereum est de 2 509,91 $, un niveau précédemment observé en avril 2022. L’altcoin est dans une tendance haussière à court terme, et une poursuite pourrait pousser l’actif vers son objectif de 2 509 $.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :