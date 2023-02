La SEC accuse Terraform Labs et le PDG Do Kwon d’avoir orchestré une fraude cryptomonnaie de « plusieurs milliards de dollars » | Cryptomonnaie

La Securities and Exchange Commission a déclaré que Terraform et Do Kwon ont induit en erreur et trompé les clients au nom de la commercialisation de LUNA.

Le directeur de la division de l’application de la loi de la SEC, Grewal, a été noté en qualifiant l’écosystème Terra de ni décentralisé ni financier, mais de simple fraude.

Le prix de LUNA a chuté de plus de 8 % pour s’échanger à 1,81 $ suite à l’annonce des accusations de la SEC.

Terraform Labs et son PDG, Do Kwon, ont été les points forts des deuxième et troisième trimestres de 2022. L’effondrement de l’écosystème de la finance décentralisée a conduit le marché de la cryptomonnaie à connaître sa première contagion avant les événements de FTX. La Securities and Exchange Commission (SEC) prend enfin des mesures contre les auteurs.

La SEC poursuit Terra et Do Kwon

Dans un communiqué de presse jeudi, la SEC a annoncé qu’elle avait accusé Terraform Labs et son PDG, Do Kwon, d’avoir orchestré une fraude cryptomonnaie de plusieurs milliards de dollars. Selon la plainte, Terra et Kwon commercialisaient des titres d’actifs cryptomonnaies auprès de ses investisseurs pour réaliser un profit.

Cela a conduit la Commission à affirmer que, parallèlement à la commercialisation de LUNA, Terraform et Kwon ont également induit en erreur et trompé les investisseurs. La SEC a par ailleurs accusé l’accusé d’avoir induit les investisseurs en erreur sur la stabilité de son stablecoin UST, dont le désancrage a provoqué l’effondrement du marché alors que le reste des jetons de l’écosystème Terra perdait de sa valeur.

Le président de la SEC, Gary Gensler, au moment du communiqué de presse, a déclaré:

«Nous alléguons également qu’ils ont commis une fraude en répétant des déclarations fausses et trompeuses pour instaurer la confiance avant de causer des pertes dévastatrices aux investisseurs… Cette affaire montre jusqu’où certaines entreprises de cryptomonnaie iront pour éviter de se conformer aux lois sur les valeurs mobilières, mais elle démontre également la force et l’engagement des fonctionnaires dévoués de la SEC.

Déposée à New York, la SEC a accusé Terra et Do Kwon d’avoir violé l’enregistrement et d’être anti-évalués. En accord avec ce sentiment, le directeur de la division de l’application de la SEC, Gurbir S. Grewal, a déclaré :

« Comme afirmé dans notre plainte, l’écosystème Terraform n’était ni décentralisé, ni financier. Il s’agissait simplement d’une fraude étayée par un soi-disant « stablecoin » algorithmique – dont le prix était contrôlé par les accusés, pas n’importe quel code.

Le prix de LUNA baisse à nouveau

Le prix de LUNA au moment de la rédaction a chuté de plus de 8,2 % pour porter le prix de négociation de l’altcoin à 1,81 $. La crypto-monnaie approche du support immédiat à 1,67 $. Le perdre entraînerait le basculement de l’altcoin du support à la résistance, et une baisse à 1,48 $ est sur les cartes.

Graphique LUNA/USD sur 1 jour

Si le prix de LUNA parvient à rebondir sur le support immédiat, il serait en mesure de minimiser l’impact des charges en remontant aux sommets d’aujourd’hui et en testant éventuellement la ligne de résistance à 2,05 $.

