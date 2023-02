Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Achetez dans le scepticisme, vendez dans le battage médiatique | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a augmenté de 10 % le 14 février, le jour le plus haussier de 2023.

Le prix d’Ethereum fait face à une résistance proche de 1 700 $.

Le prix du XRP pourrait revenir vers 0,30 $.

Le marché de la cryptomonnaie a connu une augmentation de la volatilité, créant des opportunités rentables pour les haussiers et les baissiers. Pourtant, les aspects techniques globaux continuent de pointer vers le nord malgré le scepticisme du marché.

Étiquettes de prix Bitcoin 25 000 $

Le prix de Bitcoin est témoin d’une phase de consolidation après avoir affiché la journée haussière la plus forte en 2022. La poussée haussière de BTC a connu une augmentation de 10% en moins de 24 heures le 15 février. Le prix oscille toujours au-dessus du mouvement exponentiel de 8 jours et de 21- les moyennes mobiles simples (SMA) journalières, ce qui indique que les day traders sur des périodes plus courtes construisent leur position.

Le prix du bitcoin se négocie actuellement à 24 379 $, car les commerçants ont rapidement enregistré des bénéfices proches du sommet de la nouvelle année à 25 250 $. L’indice de force relative (RSI) confirme la notion haussière, car il y a une divergence haussière et un nouveau creux à 22 530 $ par rapport au creux précédent qui s’est produit à 22 628 $.

Compte tenu de ces facteurs, les prix pourraient remonter vers la zone de 26 500 $ dans les prochains jours. Le scénario haussier crée le potentiel d’une augmentation de 8% de la valeur marchande actuelle de Bitcoin.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse haussière se produirait à partir d’un plongeon sous le prix d’ouverture du chandelier du 15 février à 22 168 $. Si la violation se produit, le prix du Bitcoin pourrait chuter vers la région psychologique de 20 000 $, entraînant une baisse de 18 % par rapport à la valeur marchande actuelle de BTC.

Le prix Ethereum face à un défi

Le prix d’Ethereum est en baisse de 1%, car la poussée matinale qui a provoqué le nouveau sommet de l’ETH depuis le début de l’année à 1 742 $ est maintenant remise en question. Tout comme Bitcoin, le prix se maintient au-dessus des SMA de 8 et 21 jours, ce qui est un signal haussier à court terme.

Le prix d’Ethereum se négocie actuellement à 1 655 $. Plusieurs perspectives ont identifié la zone de 1 850 $ comme un niveau de liquidité de type aimant pour les traders à viser, et une évolution vers ce niveau de prix entraînerait une augmentation de 12 % par rapport au prix actuel de l’ETH.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Pourtant, la tendance haussière dépend du creux de cette semaine à 1 482 $ restant non étiqueté. Si le niveau est franchi, les traders peuvent s’attendre à une forte baisse susceptible de cibler le niveau de 1 250 $. Une telle décision entraînera une diminution de 25 % de la valeur marchande actuelle d’Ethereum.

Le prix XRP montre des turbulences

Le prix du XRP a succombé à la disparition des prises de bénéfices des marchés de la cryptomonnaie alors que le niveau de 0,40 $ continue d’agir comme une résistance. Les conditions du marché persistent, et il pourrait y avoir une mise en place pour une baisse beaucoup plus profonde.

Le prix XRP se négocie actuellement à 0,387 $. Le SMA de 21 jours a catalysé une baisse de 3% sur la journée. Contrairement à Bitcoin et Ethereum, le RSI n’a jamais éclaté dans des conditions de surachat. La baisse actuelle a été catalysée près d’une zone de résistance clé.

Le RSI peut suggérer que la tendance haussière du XRP qui a commencé le 1er janvier à 0,30 $ risque d’être liquidée. Le scénario baissier crée un potentiel de baisse de 22 % par rapport à la valeur marchande actuelle du XRP.

XRP./USDT Graphique sur 1 jour

L’invalidation de la thèse haussière baissière proviendra d’une rupture au-dessus de la moyenne mobile SMAsimple sur 21 jours à 0,402 $. Si la rupture se produit, les haussiers pourraient se rediriger vers le nord et défier la zone de liquidité de 0,44 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 15% du prix de vente aux enchères actuel de XRP.

