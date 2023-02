Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, DEX et MASK – American Wrap 16 février | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin pourrait atteindre 41 000 $ au cours du mois prochain s’il suit ce schéma

Le prix du bitcoin a augmenté de près de 10 % au cours des dernières 24 heures pour porter le prix de négociation à 24 460 $. Alors que beaucoup supposent que c’est tout le carburant que la pièce royale a dans son réservoir haussier, BTC suggère en fait une possibilité différente.



La demande du marché pousse les volumes de transactions sur les financements au niveau DEX à plus de 1 milliard de dollars

Les volumes de transactions sur la bourse de financement décentralisée basée sur la chaîne BNB, Level Finance, ont dépassé le milliard de dollars en un peu plus de deux mois depuis son lancement en décembre, ce qui suggère un grand intérêt des utilisateurs pour ces produits.



Prix ​​du MASQUE prêt à bondir de 25% dans ces conditions particulières

Mask Network (MASK) avait enregistré des performances stupéfiantes ces trois derniers jours, avant même la publication des chiffres de l’inflation aux États-Unis. Alors que les traders sont de plus en plus convaincus que 2023 est l’année du retournement qui réintroduira des conditions de marché plus normales, l’évolution des prix voit un afflux d’investisseurs pour devancer cela. Alors que l’inflation baisse, les tensions entre la Chine et les États-Unis se calment et les tensions ukrainiennes deviennent la nouvelle norme. Les marchés se concentrent plutôt uniquement sur les bonnes nouvelles.



