Et juste comme ça… Le triangle haussier LINK se réactive à nouveau avec un rallye de 30% en cours à Chainlink | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink voit les traders livrer un coup de poing aux traders mercredi avec un coup de pied mortel de 7%.

LINK revient dans un triangle haussier qui cette fois pourrait réussir.

Avec des vents favorables derrière lui, LINK pourrait se diriger vers 9,52 $ et tester le sommet de l’été 2022.

Le prix de Chainlink (LINK) se négocie à nouveau dans un schéma haussier qui s’est effondré plus tôt après une fausse cassure et un rejet très sévère des traders. Début février, l’action sur les prix de LINK a chuté, car les haussiers avaient peur de se retrouver piégés dans un commerce qui ne mène nulle part. Avec plus de vents arrières apparaissant comme support, les traders de crypto sont au premier rang essayant de réintégrer l’action des prix pour faire partie d’un rallye qui pourrait atteindre 30%.

Sur sa voie de reprise, Chainlink s’apprête à effacer six mois de pertes

Le prix Chainlink a effectué mercredi un mouvement de dropkick dont chaque combattant MMA serait jaloux. Un coup brutal de 7% à la hausse a entraîné une cassure au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours. De plus, le côté ascendant d’un triangle haussier a été cassé à la hausse et a retiré une quantité assez importante de volume baissier. Attendez-vous à une nouvelle poursuite vers 7,50 $ près de la base du triangle pour un test pour voir si ce rallye tient plus de terrain.

Une fois que LINK peut casser et clôturer au-dessus de ce niveau de 7,50 $, attendez-vous à une vague massive d’achats, avec une explosion de la demande côté achat et une montée en puissance assez rapide des prix. Il s’agit d’un commerce en petits groupes classique auquel les investisseurs se joindront volontiers. Attendez-vous à une hausse progressive vers 9,52 $ en tant que niveau de profit ultime dans les semaines à venir.

Graphique journalier LINK/USD

À mesure que les marchés progressent, cela n’indique pas que les risques extrêmes disparaissent aussi facilement. L’inflation pourrait encore augmenter et les marchés pourraient être pris à contre-pied en supposant que le gouvernement fédéral réduira les taux plus tard cette année. Une vague de licenciements ou une baisse continue des prix des logements pourrait également déclencher une vente massive sur le marché, alors méfiez-vous. Ajoutez-y la géopolitique, et les risques extrêmes sont loin d’être terminés. 6,60 $ reste un niveau pivot clé pour le support.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :