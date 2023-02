La demande du marché pousse les volumes de transactions sur les financements au niveau DEX à plus de 1 milliard de dollars | Cryptomonnaie

Les volumes de transactions sur la bourse de financement décentralisée basée sur la chaîne BNB, Level Finance, ont dépassé le milliard de dollars en un peu plus de deux mois depuis son lancement en décembre, ce qui suggère un grand intérêt des utilisateurs pour ces produits.

La plate-forme a généré des frais de plus de 1,2 million de dollars depuis sa création, dont une partie a été distribuée aux utilisateurs de Level pour les inciter à utiliser le service. En tant que tel, Level détient plus de 16 millions de dollars en jetons verrouillés sur sa plate-forme à partir de jeudi. Près de 50 % de cette somme est détenue en binance USD (BUSD), un stablecoin indexé sur le dollar, et en BNB.

Avoirs en jetons Level Finance à partir de jeudi. (DeFiLlama)

Level permet aux utilisateurs de négocier des dérivés financiers, tels que des contrats à terme sur bitcoin (BTC) et ether (ETH), avec un faible glissement et des frais bon marché. Il offre également un effet de levier élevé pouvant atteindre 30 fois la garantie initiale.

Les contrats à terme Bitcoin sur Level ont dépassé 12 millions de dollars de volumes de transactions au cours des dernières 24 heures, selon les données de la plateforme. Les contrats à terme sur les jetons BNB natifs de BNB Chain ont enregistré des volumes de 11 millions de dollars, tandis que les contrats à terme sur les éthers ont enregistré des volumes de 7 millions de dollars.

Cette activité est intervenue alors que la capitalisation boursière de la cryptomonnaie a augmenté de 8,8% alors que le bitcoin a atteint un sommet de 24 700 $ en six mois.

Les deux jetons de Level ont chacun augmenté de prix au cours des dernières 24 heures. Le jeton utilitaire lvl (LVL) a bondi de 44 % à 8,6 $, tandis que le jeton de gouvernance lgo (LGO) a augmenté de 20 %.

Le Lvl est gagné via la participation sur la plateforme ou gagné en fournissant des liquidités. D’autre part, les détenteurs de lgo peuvent voter sur les décisions majeures relatives à la plate-forme, y compris les frais, les offres de produits, l’ingénierie et la trésorerie sont décidés par la communauté via le vote sur le niveau DAO.

Les échanges décentralisés (DEX) s’appuient sur des contrats intelligents pour fournir des services de négociation et de prêt aux utilisateurs, qui n’ont pas besoin de soumettre d’informations d’identification personnelle ou de documentation sur la connaissance de votre client avant de négocier.

De tels produits ont gagné un énorme succès dans les cercles cryptomonnaies – comme DEX Gains Network, basé sur Polygon, a dépassé 25 milliards de dollars de volumes de transactions en janvier, moins d’un an après son lancement, comme l’a rapporté CoinDesk.

