Prix ​​du MASQUE prêt à bondir de 25% dans ces conditions particulières | Cryptomonnaie

Mask Network bondit de 25% en seulement trois jours de bourse consécutifs.

MASK pourrait voir un autre gain de 25% accordé alors qu’une cassure au-dessus du canal de tendance se profile.

Attendez-vous à une nouvelle séquence de victoires alors que les vents arrière se lèvent et prennent le dessus sur l’action des prix.

Mask Network (MASK) avait enregistré des performances stupéfiantes ces trois derniers jours, avant même la publication des chiffres de l’inflation aux États-Unis. Alors que les traders sont de plus en plus convaincus que 2023 est l’année du retournement qui réintroduira des conditions de marché plus normales, l’évolution des prix voit un afflux d’investisseurs pour devancer cela. Alors que l’inflation baisse, les tensions entre la Chine et les États-Unis se calment et les tensions ukrainiennes deviennent la nouvelle norme. Les marchés se concentrent plutôt uniquement sur les bonnes nouvelles.

Le prix de Mask Network est fixé pour un autre gain de 25% alors que deux principaux moteurs montent en flèche

Mask Network considère que deux grands moteurs de confiance sont la principale raison pour laquelle l’action des prix monte en flèche. Premièrement, l’histoire de l’inflation mondiale à partir de 2022 devient l’histoire de la déflation mondiale pour 2023 alors que l’inflation continue de baisser à travers le monde. Ensuite, les marchés ignorent la situation en Ukraine alors que de nouveaux accords commerciaux, des fournisseurs de gaz alternatifs et des routes d’approvisionnement sont conclus.

Les traders MASK voient la possibilité de miser sur cette ambiance positive, car la deuxième motivation semble être que 2023 deviendra une année de conditions commerciales et de marché plus normales. Avec de bons chiffres sur l’emploi aux États-Unis et aucune véritable grande récession à l’horizon, les investisseurs veulent se prépositionner pour ce qui est à venir. Attendez-vous à ce que MASK prospère sur cette image macro et se dirige vers 5,50 $ avec éventuellement un autre rejet contre la ligne de tendance descendante rouge.

Graphique quotidien MASK/USD

Quelques risques extrêmes doivent encore être pris en compte, et l’un d’eux est la répression réglementaire américaine contre la cryptomonnaie. Si le cadre réglementaire américain incluait des jetons disloqués, cela indiquerait un gros risque pour les jetons décentralisés. Attendez-vous à ce que MASK retombe si ces gros titres apparaissent et chutent vers 3 $ avec un déroulement complet du rallye actuel.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :