Le prix Uniswap offre une opportunité d’achat aux traders UNI avant une cassure exponentielle vers 10 $ | Cryptomonnaie

Les marchés augmentent le prix des actions alors qu’une histoire de reprise mondiale se déroule.

Le prix d’Uniswap pourrait récupérer 42% grâce à ce vent de reprise.

Les commerçants d’UNI doivent se concentrer sur les niveaux de support pour entrer et tirer profit des domaines clés.

Le prix d’Uniswap (UNI) a connu une hausse vertigineuse après les chiffres de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain de mardi. Avec une nouvelle baisse de l’inflation, les marchés se concentrent sur une reprise complète, car d’autres pays signalent également des chiffres d’inflation plus faibles. Bien que l’inflation reste élevée à l’échelle mondiale, la baisse consécutive laisse espérer que les conditions du marché reviendront bientôt à la normale.

Uniswap sprinte en avant sous les marchés d’idées reviendra à la normale

Le prix d’Uniswap a déjà bondi de plus de 10% mardi et mercredi, bien qu’il recule actuellement un peu. D’un point de vue purement technique, un moment idéal pour entrer pourrait bientôt arriver si le support est atteint sur la ligne de tendance ascendante inférieure du canal de prix UNI. Les traders ont réussi à percer cela alors que des vents arrière massifs se sont rassemblés en raison d’une histoire de reprise économique mondiale et d’une baisse de l’inflation mondiale en tant que principaux moteurs narratifs.

UNI cherche donc à se rallier davantage car cette reprise pourrait prendre une autre longueur d’avance. Le premier niveau clé à surveiller est de 7,82 $ à l’extrémité supérieure du canal de tendance. Si les traders peuvent casser et clôturer au-dessus de ce niveau dans les semaines à venir, attendez-vous à voir une nouvelle poursuite avec 9,83 $ comme objectif ultime de prise de bénéfices. Ce prix indiquerait un gain de 42 % pour les commerçants et testerait le plus haut de juillet 2022.

Graphique journalier UNI/USD

Le sentiment positif pourrait durer jusqu’à l’automne 2023, date à laquelle le casse-tête énergétique reviendra. Avec la douceur de l’hiver, le stockage de gaz pourrait résister au manque de gaz russe pour l’Europe et les Etats-Unis. Un grand risque survient une fois que les températures baissent à nouveau, car peu de nouvelles conduites d’approvisionnement en gaz ont été construites ou annoncées pour combler le vide des sanctions russes sur le gaz. Attendez-vous à ce que cet élément déclenche une réaction instinctive qui pourrait voir Uniswap baisser vers 6 $ plus tard cette année, annulant complètement le rallye du printemps.

