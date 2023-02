Les transactions courtes représentent 90% des 200 millions de dollars de pertes alors que Bitcoin et Ether augmentent | Cryptomonnaie

Les commerçants pariant sur une baisse à l’échelle du marché ont été pris au dépourvu alors qu’une reprise plus large du marché au cours des dernières 24 heures a entraîné la liquidation de 185 millions de dollars en short, ou paris contre la hausse des prix.

Cela a contribué à plus de 200 millions de dollars de pertes de liquidation globales. La liquidation fait référence au moment où une bourse ferme avec force la position à effet de levier d’un trader en raison d’une perte partielle ou totale de la marge initiale du trader. Cela se produit lorsqu’un trader n’est pas en mesure de respecter les exigences de marge pour une position à effet de levier (ne dispose pas de fonds suffisants pour maintenir la transaction ouverte).

Les grandes liquidations peuvent signaler le haut ou le bas local d’une forte variation des prix – ce qui peut permettre aux commerçants de se positionner en conséquence.

Les contrats à terme suivis par Bitcoin ont enregistré plus de 85 millions de dollars de liquidations, le plus élevé de toutes les crypto-monnaies. Les contrats à terme sur Ether ont enregistré des liquidations de 58 millions de dollars, tandis que les contrats à terme sur aptos, solana et solana ont chacun enregistré des pertes comprises entre 3 et 4 millions de dollars.

L’échange de crypto Binance a enregistré le plus de pertes parmi ses homologues à 68 millions de dollars, suivi d’OKX à 51 millions de dollars.

La capitalisation boursière de la crypto a augmenté de 8,8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis novembre, effaçant les pertes dues aux effets de contagion résultant de l’effondrement de FTX et des problèmes du prêteur de crypto Genesis. (Genesis et CoinDesk partagent la même société mère, DCG.)

Le bitcoin et l’éther ont atteint respectivement plus de 24 500 $ et 1 600 $, entraînant une reprise à l’échelle du marché. Okb, les jetons natifs de l’échange de crypto OKX, a bondi de 20%, le plus parmi les principales crypto-monnaies, tandis que le bnb (BNB) de BNB Chain est passé à 323 $ dans l’après-midi asiatique – annulant les pertes du début de cette semaine.

Les jetons des blockchains de couche 1 solana (SOL) et matic (MATIC) ont ajouté 10 % chacun au cours des dernières 24 heures. Ailleurs, les jetons axés sur l’intelligence artificielle tels que fetch (FET) et AGIX ont poursuivi leur course d’une semaine, ajoutant plus de 12 %.

