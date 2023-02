Pourquoi le prix du Bitcoin est-il en hausse aujourd’hui ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est en hausse le 16 février, car une combinaison de facteurs envoie (BTC 24 647 $) à des sommets de six mois.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que BTC / USD a atteint 24 895 $ ce jour-là – son meilleur depuis la mi-août 2022.

Les traders Bitcoin ressentent les gains cette semaine alors que la plus grande crypto-monnaie revient de manière impressionnante après des semaines de consolidation.

Les vents favorables macroéconomiques, principalement des États-Unis, se sont accompagnés d’une amélioration du sentiment sur les actifs à risque, donnant l’avantage aux optimistes.

Le BTC/USD a gagné près de 10 % le 15 février et encore 2 % le 16 février, les altcoins emboîtant le pas.

Graphique des rendements quotidiens BTC/USD (capture d’écran). Source : Coinglass

Les gains interviennent au cours d’une semaine clé d’impressions de données macroéconomiques américaines, celles-ci alimentant jusqu’à présent le récit selon lequel l’inflation recule – une condition préalable importante à la performance des actifs à risque.

Avant l’ouverture de Wall Street, Cointelegraph examine ce qui fait bouger les marchés de la cryptomonnaie aujourd’hui.

Les macro-données américaines encouragent les traders Bitcoin

Tout a commencé avec un indice des prix à la consommation (IPC) globalement conforme aux attentes malgré un remaniement dans son calcul.

L’IPC est un catalyseur de volatilité classique pour les actions et la crypto, et malgré une réaction initiale lente, la réaction cette fois ne s’est finalement pas avérée différente.

Les ventes au détail et les chiffres de fabrication ont ensuite encore stimulé les perspectives, les investisseurs fournissant plus de «poudre sèche» pour les transactions à risque et envoyant la crypto plus haut.

Avec encore plus de données à venir, l’ambiance est donc de savoir si les bonnes nouvelles vont continuer – et si elles peuvent soutenir les dernières manches du retour fulgurant de Bitcoin en 2023.

« Après une ruée pour 10%, les traders BTC se sont heurtés à un mur », a résumé Keith Alan, co-fondateur de la ressource de surveillance Material Indicators.

Rejet net lors du premier test des MA hebdomadaires clés. Un rapport de chômage chaud pourrait renforcer une autre tentative. Vous recherchez un retracement partiel pour fournir une autre configuration pour réduire la volatilité autour des rapports économiques américains.

Alan a fait référence aux moyennes mobiles (MA) sur 50 semaines et 200 semaines, ces dernières offrant une résistance nette depuis le milieu de l’année dernière.

Si les données sur le chômage aux États-Unis étaient supérieures aux attentes, cela pourrait envoyer un signal au marché que la politique économique restrictive de la Fed fonctionne et qu’un revirement pourrait se produire plus tôt que tard.

La baisse des taux d’intérêt de la Fed et l’augmentation de la liquidité rendraient les échanges d’actifs à risque plus attrayants.

Graphique bougie BTC/USD 1 semaine (Bitstamp) avec 50, 200MA. Source : TradingView

Le prix du BTC rivalise avec la force du dollar américain

Dans une situation curieuse, bien que temporaire, Bitcoin grimpe en tandem avec le dollar américain.

Traditionnellement négativement corrélés, les deux actifs bénéficient tous les deux du climat actuel, mais pour des raisons différentes.

Comme l’a expliqué le Dr Jeff Ross, fondateur et PDG de Vailshire Capital Management, les rendements des bons du Trésor à court terme ont augmenté, ce qui a entraîné un afflux de capitaux aux États-Unis.

« Le BTC augmente en raison de l’augmentation de la liquidité mondiale », a-t-il ajouté, faisant référence aux changements de liquidité susmentionnés.

Indice du dollar américain (DXY) Graphique en bougies d’un jour. Source : TradingView

D’autres sont cependant nerveux, se demandant combien de temps le statu quo hors du caractère pourrait continuer.

« Les marchés commencent à bifurquer, Tradfi & $DXY n’ayant pas soutenu le mouvement hier », a averti le trader Mark Cullen dans une partie d’un tweet du 16 février.

Je pense que les sommets vont être balayés, mais le Q est, si ce mouvement efface les deux côtés 1er ?

Graphique annoté BTC/USD. Source : Mark Cullen/Twitter

Les baleines Bitcoin guident le support et la résistance plus haut

Alors que Bitcoin a recommencé à augmenter fortement, les opportunités d’influencer le rallye n’ont pas été perdues pour certains de ses plus grands commerçants.

Les baleines sont constamment en contact avec l’activité du carnet de commandes, et les conditions actuelles ont vu la liquidité des offres et des demandes monter et descendre dans le carnet de commandes, emportant avec elle le prix au comptant.

« On s’attend à un rejet à 25 000 $ et à un dépotoir pour ouvrir la voie à la volatilité autour du rapport sans emploi de 8 h 30 HE, mais ils viennent d’échelonner les demandes jusqu’à 28 000 $ », a expliqué un tweet le jour.

S’ils dégagent 25 000 $, ils peuvent exploiter rapidement l’illiquidité à la hausse. Si vous pouvez identifier le jeu, vous pouvez atténuer les risques.

Une capture d’écran d’accompagnement du carnet de commandes Binance BTC/USD a montré un renforcement de 25 000 $ du jour au lendemain, avec un support crucial qui a également augmenté à 21 600 $.

Graphique du carnet de commandes BTC/USD (Binance). Source : Indicateurs de matériaux/Twitter

« Les corrections sont relativement de courte durée dans un marché à la hausse », a déclaré Michaël van de Poppe, contributeur de Cointelegraph.

« Les niveaux de délai plus élevés obtiennent un test, puis les marchés commencent à grimper, car les gens dépassent la correction. Casser 25 000 $ et nous continuerons vers 30-35 000 $ pour Bitcoin.

