Le mouvement explosif de Bitcoin et Ether liquide 200 millions de dollars de positions, quelle est la prochaine étape ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a affiché une croissance explosive cette semaine en grimpant de 13 %.

Le prix d’Ethereum a suivi l’exemple de BTC et a gonflé de 11 % au cours de la semaine.

Ce mouvement soudain a pris au dépourvu environ 200 millions de dollars de positions de commerçants.

Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont connu un pic d’intérêt massif après l’annonce du chiffre de l’inflation aux États-Unis le 14 février. Les attentes plus chaudes que prévu ont été étouffées, indiquant que la désinflation est le récit clé. Combiné avec la position accommodante de la Réserve fédérale lors de la réunion politique de février, ce fut un catalyseur qui a donné le coup d’envoi à ce rallye explosif.

Bitcoin contribue à 60 millions de dollars de liquidations

Le prix du bitcoin a augmenté de 13 % depuis le 13 janvier et teste actuellement la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines à 25 014 $.

Le mouvement explosif de BTC a entraîné le rekt d’environ 54 millions de dollars en positions courtes et, étonnamment, 4,56 millions de dollars en positions longues également.

Liquidations BTC

Le prix d’Ethereum est resté un actif bêta car il a suivi le chemin de BTC et a enregistré un gain de 11 %. Malgré une performance inférieure, Ether a effacé 40 millions de dollars de liquidations, dont 36 millions de dollars appartenant aux baissiers.

Liquidation EPF

Les altcoins dominaient ce rallye de 2023 même pendant la brève période de correction que Bitcoin a subie la première semaine de février. Il y avait beaucoup d’argent sur la vague des altcoins, comme en témoignent les performances de certaines pièces qui ont plus que triplé en quelques jours seulement.

En regardant l’ensemble du marché, cela montre que 200 millions de dollars de positions ont été effacées au cours des dernières 24 heures. Le simple fait de regarder les données de liquidation du 15 février montre que 154 millions de dollars de shorts et 14 millions de dollars de longs ont été pris au dépourvu.

Liquidations totales

Quelle est la prochaine étape pour les cryptos ?

Le prix du Bitcoin teste actuellement le SMA de 200 semaines à 25 014 $, ce qui coïncide étroitement avec le niveau psychologique de 25 000 $. Le niveau de résistance du Momentum Reversal Indicator (MRI) se situe à 25 207 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

Ce niveau est essentiel pour déterminer le sort de cette course haussière en cours. Surmontez cette confluence de résistance et le prix du Bitcoin pourrait facilement atteindre le niveau psychologique de 30 000 $. Si une telle situation devait se produire, le marché de la cryptomonnaie deviendrait extrêmement haussier et entraînerait probablement la récupération de nombreux altcoins au-dessus des niveaux de crash pré-FTX observés en mai 2022.

