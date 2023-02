First Mover Asia: Bitcoin dépasse 24,7 k $ pour atteindre un sommet de 6 mois | Cryptomonnaie

AUSSI: Shaurya Malwa envisage une augmentation du volume des transactions sur 24 heures pour BLUR, le jeton du marché NFT Blur, à la suite d’un largage.

La montée subite de Bitcoin dépasse 24,7 $

Juste au moment où le bitcoin semblait probablement se diriger vers des points au sud, les investisseurs ont envoyé la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière vers le haut, en grande partie grâce à une courte pression.

BTC se négociait récemment à environ 24 625 $, en hausse de plus de 11 % par rapport à mardi, à la même heure. Bitcoin s’est échangé pour la dernière fois à plus de 24 500 $ en août. Le pic de mercredi a suivi un indice des prix à la consommation tiède qui a rendu les investisseurs moins anxieux quant à l’avenir de l’économie américaine et aux prochaines mesures de politique monétaire de la Fed.

Mais les investisseurs vendeurs à découvert semblaient plus responsables du renversement inattendu de ces derniers jours. Les données du fournisseur de données cryptomonnaies Coinglass ont montré à un moment donné mercredi que les commerçants qui pariaient sur les changements de prix avaient liquidé quelque 65 millions de dollars de bitcoins au cours des 24 heures précédentes, dont environ 60 millions de dollars étaient en positions courtes.

Ether a connu une journée presque aussi optimiste, dépassant les 1 700 $ avant de s’installer légèrement en dessous de ce seuil. La deuxième plus grande crypto en valeur marchande a récemment augmenté de plus de 9%. D’autres majeurs sont passés au vert vif au cours de la journée avec YGG, le jeton de la guilde de jeu Yield Guild Games, et NEAR, le crypto natif de la plate-forme de contrats intelligents Near Protocol, chacun ayant récemment augmenté de plus de 11 %. Le CoinDesk Market Index (CMI), une mesure de la performance du marché des actifs numériques au sens large, a récemment augmenté de 10 %.

Et tandis que les marchés boursiers étaient globalement moins aventureux avec le Nasdaq et le S&P 500 à forte composante technologique qui clôturent tous deux à moins d’un point de pourcentage, les actions liées à la cryptomonnaie ont grimpé en flèche avec l’échange Coinbase (COIN) et le mineur de bitcoins Marathon Digital Holdings (MARA) augmentant de 17% et 18 %, respectivement. La société de logiciels d’entreprise MicroStrategy (MSTR), l’un des principaux détenteurs de BTC, a récemment augmenté de plus de 9 %.

La triste saga de FTX s’est poursuivie alors que les procureurs fédéraux américains ont demandé à un juge du tribunal de district américain du district sud de New York de modifier les termes de la libération sous caution du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, pour lui interdire d’utiliser des téléphones portables ou Internet, sauf en vertu de conditions bien précises. Les procureurs ont afirmé que Bankman-Fried avait utilisé un réseau privé virtuel au moins deux fois, soi-disant pour regarder les matchs éliminatoires de la Ligue nationale de football. Il s’agit d’une forte escalade des demandes précédentes, qui ont principalement vu les procureurs demander que Bankman-Fried ne soit interdit que d’utiliser des applications de messagerie cryptées ou éphémères.

Dans une interview sur CoinDesk TV, Joey Krug, investisseur et co-fondateur d’Augur et d’Eco, a déclaré qu’il pensait que « les marchés avaient touché le fond en juin de l’année dernière », mais a également noté : « Il va probablement continuer à y avoir de la côtelette sur les marchés car l’inflation ne va pas aussi vite que les gens l’espéraient. Je pense que les choses ont été survendues l’été dernier et que les choses rebondissent enfin.

Krug a ajouté: « Le second semestre de l’année va être haussier pour la crypto. La plupart des gens qui vont vendre de la crypto ont déjà vendu. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Gala GALA +14,7% Divertissement avalanche AVAX +11,4% Plate-forme de contrat intelligente Décentralisé MANA +11,4% Divertissement

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Connaissances

Le jeton de NFT Marketplace Blur atteint un volume de négociation de 500 millions de dollars après Airdrop

Les jetons du marché NFT Blur ont déjà amassé plus de 500 millions de dollars en volume de transactions en moins de 24 heures depuis leur airdrop très médiatisé.

Une page de suivi des largages de Blur sur Dune Analytics, créée par pandajackson42, utilisateur de Crypto Twitter, montre que 320 millions des 360 millions de jetons de flou largables au total ont été réclamés par les utilisateurs, ce qui représente près de 90 % du largage.

Les largages aériens sont la distribution non sollicitée d’un jeton ou d’une pièce de crypto-monnaie, généralement gratuitement, à de nombreuses adresses de portefeuille et sont généralement utilisés comme tactique pour gagner des utilisateurs.

Les jetons BLUR ont été largués aux utilisateurs du marché Blur, le montant du largage dépendant de l’activité totale, du volume du réseau et des transactions effectuées par chaque utilisateur sur la plate-forme. Il y a eu un total de trois tours de largage. Le premier était destiné à tous ceux qui ont négocié au cours des 6 mois précédant le lancement du marché Blur, le second était destiné aux commerçants qui se sont activement inscrits sur le marché Blur jusqu’en novembre, et le troisième était destiné aux commerçants qui ont placé des offres sur Blur.

Le troisième type de destinataire a reçu le plus de jetons lors du largage.

Distribution de parachutage BLUR (@PandaJackson/Dune Analytics)

Les données de la blockchain rassemblées sur Dune montrent que 40 % de tous les utilisateurs ont reçu entre 100 et 1 000 jetons flous. Quelque 22 % des utilisateurs ont reçu moins de 100 jetons flous, tandis que 30 % ont reçu entre 1 000 et 10 000 jetons flous.

Moins de 1 % des utilisateurs ont reçu plus d’un million de jetons flous, d’une valeur de plus d’un million de dollars mercredi matin.

Les données de la blockchain montrent qu’il y a plus de 33 000 détenteurs de portefeuilles uniques de BLUR mercredi matin, la majorité d’entre eux recevant initialement le largage avant de transférer probablement les jetons vers d’autres portefeuilles.

Certains commerçants ont vendu les jetons en masse après avoir reçu le largage. Les jetons étaient initialement cotés à 1 $ sur l’échange de crypto Coinbase, mais sont tombés à 48 cents tard mardi. Cependant, les heures asiatiques de mercredi ont vu une pression d’achat et les jetons sont passés à 72 cents au moment de la rédaction.

Les données de CoinGecko montrent que plus de 530 millions de dollars de BLUR ont été échangés sur des bourses telles que OKX, Kucoin et Uniswap.

Pendant ce temps, la valeur totale des jetons sur le marché Blur a augmenté de 10 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, selon les données de DeFiLlama.

