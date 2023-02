Top altcoins du jour: SOL, AVAX, NEAR enregistrent une hausse d’environ 10% alors que Bitcoin franchit 24 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a grimpé de plus de 9 % au moment de la rédaction de cet article pour s’échanger à 24 209 $.

Le jeton natif du protocole NEAR, NEAR, a enregistré une augmentation de 11 % de sa valeur en l’espace de 24 heures.

Le prix de Solana et le prix d’Avalanche ont suivi les signaux de BTC pour enregistrer des hausses de près de 9 % au cours de la journée.

Le prix du bitcoin peut être vu grimper dans les charts, ce qui a un impact sur de nombreux altcoins et fait que certains d’entre eux dépassent le rallye du roi des altcoins, Ethereuml. Parmi les rares, les jetons natifs Solana, Avalanche et NEAR Protocol ont brillé avec des hausses identiques, sinon plus importantes, que BTC.

Le prix du bitcoin au cours des dernières 24 heures est passé de 22 234 $ à 24 266 $ au moment de la rédaction. La hausse de près de 10 % marquée a porté le prix de la pièce royale à un sommet de six mois, ces niveaux ayant été atteints pour la dernière fois en août 2022. Cela s’est également reflété dans les altcoins.

Le prix de Solana récupère les pertes hebdomadaires

Le prix de Solana a augmenté de 9,29 % au cours de la journée et s’est négocié à 23,77 $, invalidant les pertes constatées au cours des deux dernières sessions. La crypto-monnaie a franchi sa résistance immédiate à 22,86 $, et la tester en tant que support permettrait une augmentation vers la résistance critique à 28,55 $.

L’indicateur Parabolic Stop and Reverse (SAR), malgré la mise en évidence d’une tendance baissière active, s’approche d’un retournement de tendance. En effet, les points noirs de l’indicateur se rapprochent du chandelier, ce qui inverserait leur position du dessus des chandeliers vers le dessous. Le cours de Solana connaîtrait alors une tendance haussière. Cela aiderait l’altcoin à transformer 28,55 $ en support et à remonter vers 30 $.

Graphique SOL/USD sur 1 jour

Mais si le rallye échoue et que le prix de Solana passe à travers le support à 20,58 $, l’altcoin finirait par tester les plus bas mensuels de 17,61 $. Un chandelier quotidien proche en dessous invaliderait la thèse haussière, entraînant une baisse à 14,63 $.

Le prix d’AVAX suit les indications de Solana

Conformément au prix de Solana, le prix AVAX devrait augmenter de 9,16 %, se négociant à 19,72 $ au moment de la rédaction, se rapprochant de la résistance critique à 20,32 $. Coïncidant avec la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 200 jours, la casser et la transformer en support ferait grimper le prix d’AVAX dans les charts pour atteindre un sommet de cinq mois de 21,58 $.

L’Awesome Oscillator a suggéré une perspective similaire après la réinitialisation de l’indicateur et est passé sous la ligne zéro. Habituellement, cela est considéré comme un signe de changement de tendance et la présence sous la ligne zéro indique un élan haussier. Cela soutiendrait le rallye d’AVAX à l’avenir.

Graphique AVAX/USD sur 1 jour

Cependant, si l’altcoin perd son support immédiat à 17,36 $, il trouvera une autre opportunité de rebondir de 14,91 $. Une fermeture en dessous entraînerait l’invalidation de la thèse haussière et le prix AVAX tomberait en dessous de 14 $.

NEAR direction des prix après son rallye de 110%

Le prix NEAR a enregistré une augmentation exceptionnelle au cours du mois dernier, la valeur de l’altcoin ayant augmenté de près de 110 %. Après la baisse des derniers jours, NEAR est en hausse de près de 10 % grâce au rallye de Bitcoin. L’indice de force relative (RSI) pour l’altcoin peut être vu remonter dans la zone de surachat. Une légère hausse suggère que la crypto-monnaie est loin d’une baisse soudaine de valeur.

Ainsi, si ce scénario se concrétise et que la tendance haussière persiste, NEAR serait en mesure de transformer la résistance immédiate à 2,61 $ en un plancher de support. Cela permettrait au prix NEAR d’augmenter éventuellement et de marquer la résistance critique à 3,11 $.

NEAR/USD graphique sur 1 jour

Mais si le protocole NEAR ne parvient pas à percer et décline, le prix finirait par marquer le niveau de support immédiat à 2,18 $. Le perdre amènerait l’altcoin au support critique à 1,96 $, et le fermer en dessous invaliderait la thèse haussière et ferait chuter NEAR en dessous de 1,90 $.

