Les signataires d’obligations de prison de 250 millions de dollars du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, révélés par le tribunal | Cryptomonnaie

Outre les parents de Sam Bankman-Fried, les deux autres personnes appartenaient à l’Université de Stanford et à la Stanford Law School.

Une requête déposée par les agences de presse au moment des premiers rapports sur la libération sous caution de Sam Bankman-Fried a contribué à la divulgation de leurs coordonnées.

Le juge de la faillite de FTX a rejeté la requête visant à embaucher un examinateur indépendant pour minimiser le risque que 100 millions de dollars soient effacés de l’émission.

FTX et Sam Bankman-Fried sont tous deux confrontés à leurs propres problèmes, et le tribunal semble y ajouter. Le mouvement le plus récent met à la vue du public des informations cruciales concernant Bankman-Fried alors que les noms de ses sauveteurs ont été révélés.

Sam Bankman-Fried perd encore

Les informations scellées contenaient des données relatives à l’identité des personnes qui ont décidé que Sam Bankman-Fried sans surveillance sonnait mieux que la marchandise. Des documents judiciaires ont révélé que les deux personnes qui ont aidé Sam Bankman-Fried à sortir vivant de prison étaient Andreas Paepcke et Larry Kramer.

Alors que Paepcke est chercheur principal à l’Université de Stanford, et Kramer est l’ancien doyen de la Stanford Law School. Paepcke a signé un chèque pour garder Bankman-Fried hors de prison, payant plus de 200 000 $. Kramer, d’autre part, s’est engagé comme caution, avec Paepcke, en payant près de 500 000 $.

Les deux autres entités, qui sont publiques depuis le début de la visite de Sam Bankman-Fried à la prison, sont déjà bien connues. Joseph Bankman et Barbara Fried étaient les deux autres personnes impliquées dans la sortie de prison de Sam Bankman-Fried en signant la caution de 250 millions de dollars de leur fils.

La publication des données a été l’effet des organes de presse demandant au juge Kaplan de donner l’occasion de divulguer les noms impliqués dans la mise en liberté sous caution. En raison de la nature sensible de la question pour le moment, les deux personnes ont bénéficié d’un anonymat total jusqu’au 7 février, qui a ensuite été reporté au 14 février.

Procédure de faillite de FTX

Alors que d’une part, l’ancien chef de FTX fait face au poids de la loi, FTX elle-même se retrouve à la barre de la loi concernant certaines décisions liées à la faillite de la bourse.

Cela inclut le refus de la requête en nomination d’un examinateur indépendant, car le juge John Dorsey pensait que cela pourrait coûter aux créanciers jusqu’à 100 millions de dollars. Dorsey a déclaré qu’à l’avenir, personne ne devrait regarder l’examinateur car cela finirait par être inutile car il serait un fardeau.

