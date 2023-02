Le juge autorise la divulgation de l’identité des garants derrière la caution de Sam Bankman-Fried | Cryptomonnaie

Des documents judiciaires montrent qu’Andreas Paepcke, chercheur à l’Université de Stanford, et Larry Kramer, ancien doyen de la faculté de droit de Stanford, se sont portés garants de la caution de 250 millions de dollars de SBF.

Un juge fédéral a autorisé la publication de l’identité des garants qui se sont portés garants de la caution de 250 millions de dollars de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, à la suite d’une demande de plusieurs médias.

Des documents judiciaires publiés le 15 février montrent que les deux personnes précédemment non identifiées sont Andreas Paepcke, chercheur principal à l’Université de Stanford, et Larry Kramer, ancien doyen de la faculté de droit de Stanford. Les deux se sont portés garants de la caution de Bankman-Fried le 25 janvier pour 200 000 $ et 500 000 $, respectivement.

Joseph Bankman et Barbara Fried – les parents de SBF – étaient les deux autres parties qui ont signé la caution de leur fils en décembre 2022 à la suite de sa mise en accusation. Les deux étaient professeurs de droit à Stanford avant l’arrestation de leur fils, Bankman devenant apparemment de plus en plus une cible dans l’affaire de faillite de FTX – les débiteurs de l’entreprise lui ont délivré des assignations à comparaître, à son fils et à d’autres « initiés » le 14 février.

Selon un rapport du 15 février de Business Insider, Kramer a déclaré qu’il était ami avec Bankman et Fried depuis les années 1990, et que sa contribution de 500 000 $ était basée sur cette relation. Au moment de la publication, on ne sait pas quel lien Paepcke peut avoir avec Bankman-Fried ou ses parents.

Les conditions de mise en liberté sous caution de Bankman-Fried l’ont limité à l’assignation à résidence dans la maison californienne de ses parents, mais il a été autorisé à partir pour des comparutions devant le tribunal et d’autres indemnités. Le juge Lewis Kaplan a modifié les conditions de mise en liberté sous caution de SBF pour inclure des restrictions sur l’accès à certaines applications de messagerie, l’utilisation de réseaux privés virtuels et la prise de contact avec les employés actuels et anciens de FTX et d’Alameda Research.

Huit grands médias ont adressé une requête au juge Kaplan dans une lettre du 12 janvier, demandant au tribunal de divulguer les noms des deux personnes « qui ont fourni à M. Bankman-Fried un support financier ». Le juge a initialement accordé la requête mais a suspendu la divulgation de l’identité des garants jusqu’au 7 février pour laisser le temps à l’équipe juridique de SBF de faire appel.

Les avocats de Bankman-Fried se sont opposés à la divulgation des identités de Paepcke et Kramer – qui étaient à l’époque anonymes – dans une lettre du 3 janvier, affirmant que Bankman et Fried avaient été la cible « d’un examen minutieux des médias, de harcèlement et de menaces ». L’équipe juridique a annoncé son intention de faire appel de la décision de Kaplan, qui a retardé la publication des informations jusqu’au 14 février.

Le procès pénal de SBF doit débuter en octobre, tandis que le dossier de mise en faillite de FTX est en cours. Le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, ont déjà plaidé coupables à certaines accusations et coopéreraient avec les autorités.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :