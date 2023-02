Prédiction de prix Fantom : un nouvel élan suggère que FTM est en route vers 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Fantom est en hausse de 18% cette semaine.

FTM est sur le point de remonter vers 0,71 $.

La tendance haussière prendrait fin si la première vague à 0,26 $ était dépassée.

Le prix Fantom affiche de forts signaux de représailles haussières. Les commerçants devraient garder un œil sur le jeton de contrat intelligent car il semble sur le point de se rallier considérablement.

Points de prix Fantom nord

Le prix du Fantom a augmenté de 18 % après avoir subi le plus grand glissement de terrain de l’année la semaine dernière. La baisse de 18 % observée plus tôt en février a été catalysée par le niveau de résistance de 0,56 $. Cependant, les traders ont pris suffisamment d’élan pour défier cette barrière.

Le prix Fantom se vend actuellement aux enchères à 0,55 $. Les haussiers ont franchi à la fois les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et les moyennes mobiles simples sur 21 jours, un signal que les day traders doivent rechercher avant d’entrer sur le marché.

Un outil de projection de Fibonacci entourant les premières étapes du rallye hivernal dans la correction la plus profonde montre un niveau de 2,618 Fib à 0,70 $. Au cours de la dernière semaine de janvier, les traders ont manqué de peu de marquer la barrière, ne la ratant que de 6%. Si les conditions du marché sont généralement aussi haussières qu’elles le paraissent, le nouvel élan devrait permettre une deuxième tentative accomplie à la barrière de 0,77 $. De plus, FTM peut grimper jusqu’à 1,00 $ si le premier objectif est atteint. Le scénario haussier crée le potentiel d’une augmentation de 70% de la valeur marchande actuelle de Fantom.

L’invalidation de la tendance haussière se produira si les baissiers franchissent le sommet précédent à 0,26 $. Cela modifierait la structure d’onde de Fantom, ce qui en ferait une structure plus corrective plutôt qu’impulsive. Si la rupture se produit, un événement de balayage des plus bas serait possible, ciblant le plus bas de 2022 à 0,16 $. Les traders accompliraient un déclin de 70% en cas de succès.

Cette vidéo montre comment les mouvements de prix Bitcoin pourraient affecter le prix Fantom

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :