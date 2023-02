Prédiction des prix des crypto-monnaies : Shiba, Ethereum et Solana – American Wrap 15 février | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu (SHIB) semble être libéré de son fardeau qui a été évalué ces derniers jours par les chiffres de l’inflation américaine. Comme ces données sont désormais à l’écart, les commerçants ne semblent plus se demander ce qu’elles veulent dire. Ils étaient légèrement inférieurs, et c’est tout ce qui compte pour les marchés. Attendez-vous à une belle progression à 0,00001600 $ avant que l’indice de force relative (RSI) surchauffé ne frappe les traders SHIB sur l’épaule pour leur faire profiter de ce rallye.

Le prix d’Ethereum suit à peu près l’avance de la pièce de monnaie du roi Bitcoin pour tracer une hausse au cours des deux derniers jours. La chute soudaine des prix a suggéré qu’un renversement de tendance pourrait arriver, et il l’a fait, sauf pas en faveur des baissiers.

Le prix Solana (SOL) est peut-être la meilleure crypto-monnaie pour visualiser ce qui se passe dans les crypto-monnaies en tant que classe d’actifs. Il est devenu très clair avant 2022 que les crypto-monnaies ne sont plus les hors-la-loi du marché qui défiaient la gravité en se négociant plus haut alors que le monde entier se dirigeait vers une récession. Depuis 2022, cela a changé car les crypto-monnaies agissent désormais comme le canari dans la mine de charbon : une fois qu’elles auront cessé de siffler, il est certain que les actions seront à côté du réservoir.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :