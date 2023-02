Le prix du Shiba Inu est sur la bonne voie vers des gains de 24 % alors que 0,00001600 $ atteint le radar des traders | Cryptomonnaie

Avec les chiffres de l’inflation américaine à l’écart, les traders SHIB obtiennent enfin un laissez-passer gratuit pour négocier plus haut.

Le prix du Shiba Inu pourrait bondir de 24 % vers le niveau de résistance mensuel R2.

Sauf pour voir une mouture lente mais consécutive plus haut avec des risques de queue qui se cachent au coin de la rue.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) semble être libéré de son fardeau qui a été évalué ces derniers jours par les chiffres de l’inflation américaine. Comme ces données sont désormais à l’écart, les commerçants ne semblent plus se demander ce qu’elles veulent dire. Ils étaient légèrement inférieurs, et c’est tout ce qui compte pour les marchés. Attendez-vous à une belle progression à 0,00001600 $ avant que l’indice de force relative (RSI) surchauffé ne frappe les traders SHIB sur l’épaule pour leur faire profiter de ce rallye.

Shiba Inu flirte avec un élément haussier clé

Le prix du Shiba Inu se débarrasse de la traînée des données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain, qui a déclenché une mini-vente de deux jours au préalable. Avec l’énergie haussière qui se déchaîne maintenant, l’action des prix SHIB a produit de nouveaux sommets pour la semaine. Les traders voudront observer une éventuelle poursuite du sentiment positif lors de la session américaine plus tard ce mercredi une fois que les actions seront passées au vert.

Les traders SHIB ont les yeux rivés sur le R1 mensuel et cette ligne verte de tendance ascendante proche de 0,00001400 $. Une clôture quotidienne au-dessus serait parfaite pour que les traders se dirigent vers le R2 mensuel. Avec une valeur proche de 0,00001600 $, le RSI atteindra la barrière de surachat, et un petit risque de double sommet pourrait être à portée de main puisque les haussiers voudront prendre des bénéfices avec un gain de 24 % dans les livres.

Graphique journalier SHIB/USD

Un plus grand risque vient de plusieurs rapports militaires qui voient plus d’avions, d’hélicoptères et d’avions de chasse russes à portée tactique de points clés en Ukraine. Il semble que la prochaine offensive terrestre de la Russie sera accompagnée d’un support aérien. Cela indiquerait une escalade ferme de la situation et pourrait entraîner l’Europe au-delà de sa ligne rouge de livraison d’avions de chasse à l’Ukraine alors que la guerre atteint un nouveau sommet.

