Voici pourquoi le jeton de MASK Network a généré des gains de 11 % du jour au lendemain | Cryptomonnaie

Le jeton de MASK Network a augmenté de 11 % depuis le 14 février, en réponse à l’annonce de la participation de l’équipe à un événement social Web3.

MASK prévoit de tirer parti de l’événement ETHDenver pour présenter l’identité numérique Next.ID, un projet partenaire.

Le jeton a repris sa tendance à la hausse après une semaine d’action latérale sur les prix MASK.

MASK Network, le protocole qui permet aux utilisateurs de plateformes de médias sociaux d’envoyer des cryptos et d’interagir avec les dApps, a connu une flambée massive du prix de son jeton natif. Le prix du MASQUE a augmenté de 11 % au cours des dernières 24 heures.

MASK Network annonce sa participation à ETHDenver

MASK Network a annoncé sa participation à un événement bien rempli de deux jours pour les pirates, les investisseurs et les passionnés du Web3. L’équipe à l’origine du protocole s’attend à une fréquentation de 35 000 personnes à ETHDenver et la Web3 Social House organisera des sessions éducatives sur Next.ID, un partenaire du réseau MASK.

L’équipe a organisé plusieurs événements réussis dans le passé, alignés sur des conférences de développeurs et le hackathon ETHShanghai 2022 avec Gitcoin, réunissant plus de 1 000 participants et hackers.

MASK Network permet aux utilisateurs de plateformes de médias sociaux d’envoyer des cryptos et d’interagir avec des applications décentralisées, et de partager du contenu chiffré. La popularité du jeton a augmenté au cours des dernières semaines avec la probabilité de l’utilité de MASK pour les paiements cryptomonnaies sur Twitter, l’application de messagerie sociale d’Elon Musk.

Les détenteurs de MASK s’attendent à ce que le jeton assiste à une augmentation de son adoption et de son utilisation, une fois que Twitter aura déployé son plan de paiements cryptomonnaies.

Le prix du protocole d’identité décentralisé a repris sa tendance à la hausse après des échanges latéraux à court terme depuis le 6 février. MASK a généré des gains de 31,9 % pour les détenteurs depuis le 16 janvier.

